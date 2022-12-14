Штучний інтелект вестиме розвідку і глушитиме ворожі дрони: навіщо це військовим

Військові доручать ШІ аналіз даних від розвідників, аналітиків, експертів із кібербезпеки та зв'язківців.

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Для потреб армії США створять інструменти на основі штучного інтелекту та машинного навчання. Цифрові платформи будуть використовуватись у сфері розвідки та радіоелектронної боротьби, пише defensenews.com.

Проєкт під назвою Project Linchpin заснований Program Executive Office for Intelligence, Electronic Warfare and Sensors (PEO IEW&S), Дослідницькою лабораторією армії та Центром інтеграції штучного інтелекту. Для військових планують створити "інфраструктуру" на основі ШІ, щоб використовувати діджитал-платформи для потреб розвідки, кібербезпеки та радіоелектронної боротьби. Усі три сфери будуть об'єднані однією мережею. ШІ допоможе оперативно ділитися даними, обробляти їх, що зменшить витрати на розробки в галузі штучного інтелекту для кожної сфери діяльності окремо.

Фахівці вже вивчають ринок, щоб обрати підрядників. Також для проєкту заплановано фінансування (суми не розкриваються). Військовим дуже важливі такі аспекти, як зберігання даних, маркування, навчання ШІ, перевірка інформації.

"Міністерство оборони США протягом багатьох років визнавало цінність ШІ — як на полі бою, так і за його межами — і згодом інвестувало мільярди в його розвиток", — пише ЗМІ.

Нова ШІ-технологія може допомогти з логістикою та забезпеченням, аналізом великих даних, ідентифікацією і класифікацією цілей. За даними Рахункової палати уряду США, станом на лютий 2022 року, у Міністерстві оборони США на розгляді перебувало понад 685 проєктів, пов'язаних зі ШІ, з яких не менше 230 — безпосередньо для армії. У Рахунковій палаті вважають, що інтеграція ШІ в мережі, що спочатку не призначені для нього, була і буде складним завданням, і для встановлення довіри між різними військами потрібен час.

Раніше ми писали про те, що у Швейцарії розробили ефективні радари, здатні засікти літак або дрон будь-якого типу.