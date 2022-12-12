Виявить ворожі БПЛА та літаки всіх видів: як працює приймач Involi G-1090

Транспондери можуть також перехопити інформацію, яку дрони надсилають своїм операторам.

Related video

Швейцарський розробник БПЛА Involi випустив нову лінійку транспондерів, які можуть розпізнати будь-які літальні апарати, пише видання dronedj.com.

Компанія представила лінійку приймачів для нагляду за повітряним рухом моделі G-1090. Пристрої виявляють сигнали від усіх видів літаків, планерів, безпілотників та інших повітряних суден у неконтрольованих повітряних просторах і низьковисотних авіаційних просторах. Розробники заявляють, що апарати налаштовуються досить швидко та можуть повідомити про присутність літаків у радіусі 20 км.

У лінійку ввійшли 6 приймачів. Вони призначені як для операторів дронів, щоб інформувати про повітряний рух, так і для аеропортів та інших інфраструктур, що вимагають виявлення БПЛА та запобігання зіткненню пристроїв. Транспондери G-1090 автоматично приймають сигнали від різних типів літальних апаратів і передають їх на центральний сервер, який обробляє ці дані та візуалізує їх на платформі Involi.live.

До серії увійшли:

стандартний приймач Involi G-1090, що виявляє сигнали на частоті 1090 МГц і використовує власну мультилатерацію для розрахунку розташування літака, що передає повідомлення режимах S і A/C, або перевірки розташування, інформація про яке відправлена в режимі ADS-B;

приймач G-1090 FLARM — виявляє літаки, оснащені приймачами типу FLARM (планери, гелікоптери, деякі літаки авіації загального призначення). Призначений для використання в європейських країнах;

транспондер UAT G-1090 перехоплює повідомлення на частоті 978 МГц і призначений для США;

транспондер G-1090 RemoteID з антеною на 2,4 ГГц, здатною виявляти дрони, що передають своє місцезнаходження, а також дані за протоколами Wi-Fi та Bluetooth;

пристрій G-1090 із частотою 1030 МГц, який опитує повітряні судна, оснащені транспондерами ADS-B, що працюють у режимах S та A/C. Призначено для роботи в районах, де відсутні запити від оглядових радарів, що дозволяє транспондерам режимів S та A/C надсилати свою інформацію.

Раніше ми писали про те, що Юрій Касьянов розкритикував новий проєкт безпілотника-камікадзе від "Укроборонпрому".