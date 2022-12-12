Обнаружит вражеские БПЛА и самолеты всех видов: как работает приемник Involi G-1090

Транспондеры могут также перехватить информацию, которую дроны отправляют своим операторам.

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Швейцарский разработчик БПЛА Involi выпустил новую линейку транспондеров, которые способны распознать любые летательные аппараты, пишет издание dronedj.com.

Компания представила линейку приемников для наблюдения за воздушным движением модели G-1090. Устройства обнаруживают сигналы от всех видов самолетов, планеров, беспилотников и других воздушных суден в неконтролируемых воздушных пространствах и низковысотных авиационных пространствах. Разработчики заявляют, что аппараты настраиваются достаточно быстро и могут сообщить о присутствии самолетов в радиусе 20 км.

В линейку вошли 6 приемников. Они предназначены как для операторов дронов, чтобы информировать о воздушном движении, так и для аэропортов и других инфраструктур, требующих обнаружения БПЛА и предотвращения столкновения устройств. Транспондеры G-1090 автоматически принимают сигналы от различных типов летательных аппаратов и передают их на центральный сервер, который обрабатывает эти данные и визуализирует их на платформе Involi.live.

В серию вошли:

стандартный приемник Involi G-1090, обнаруживающий сигналы на частоте 1090 МГц и использующий собственную мультилатерацию для расчета местоположения самолета, передающего сообщения режимах S и A/C, или проверки местоположения, информация о котором отправлена в режиме ADS-B,

приемник G-1090 FLARM — обнаруживает самолеты, оснащенные приемопередатчиками типа FLARM (планеры, вертолеты, некоторые самолеты авиации общего назначения). Предназначен для использования в европейских странах,

транспондер UAT G-1090 перехватывает сообщения на частоте 978 МГц и предназначен для США,

транспондер G-1090 RemoteID с антенной на 2,4 ГГц, способной обнаруживать дроны, передающие свое местоположение, а также данные по протоколам Wi-Fi и Bluetooth,

устройство G-1090 с частотой 1030 МГц, которое опрашивает воздушные суда, оснащенные транспондерами ADS-B, работающие в режимах S и A/C. Предназначено для работы в районах, где отсутствуют запросы от обзорных радаров, что позволяет транспондерам режимов S и A/C отправлять свою информацию.

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