iPhone доминируют, а Samsung провалилась: что происходит с рынком смартфонов в 2025 году

Продажи Samsung Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra в США оказались низкими, что плохо повлияло на все премиальные смартфоны на Android, тогда как Apple стала лидером первом квартале 2025 года.

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Об этом свидетельствует последний отчет исследовательской компании Counterpoint Research на основе данных с января по март.

Apple обошла всех конкурентов на своей исторической родине, увеличив и без того большое преимущество над главным соперником — Samsung. Показатели продаж в США дает представление и о других тенденциях мобильной индустрии, включая колебания премиальных и недорогих сегментов, а также позиции других производителей относительно Samsung и Apple.

Продажи смартфонов в США снизились на 2% в годовом исчислении в первом квартале 2025 года. Причинами считают ослаблением продаж в премиальном сегменте ($800 и дороже), поскольку продажи флагманов Samsung упали в годовом исчислении, а серия Galaxy S показала более низкий спрос, чем год назад.

Продажи флагманов Apple также упали в годовом исчислении, но это было компенсировано популярностью "бюджетного" iPhone 16e. Своевременный выпуск более дешевой модели в сочетании со слабостью флагманов Samsung позволил Apple увеличить свою долю в США. Доля компании в продажах у трех крупнейших операторов увеличилась до 72% в первом квартале 2025 года с 70% в первом квартале 2024 года.

Смартфон iPhone 16e спас продажи Apple Фото: Скриншот

Тем временем продажи смартфонов дешевле $300 также сократились на 5% по сравнению с 2024 годом. Несмотря на это, продажи Motorola выросли на 13% в годовом исчислении, поскольку компания извлекла выгоду из отсутствия обновлений устройств от конкурирующих OEM-производителей, таких как HMD, и сокращения операций более мелких брендов на рынке США. Motorola запустила свою линейку устройств серии G 2025 года раньше, чем в 2024 году, что обеспечило рост продаж.

Как обратило внимание издание Phone Arena, в исследовании не упоминаются устройства Google или Pixel, что может расстроить поклонников этих брендов.

На рынок смартфонов сильно повлияла политика президента США Дональда Трампа, который повысил пошлины на импортные товары. Ситуация с тарифами мешает аналитикам точно предсказать, как будет развиваться рынок смартфонов США до конца 2025 года. В первом квартале некоторые производители начали наращивать запасы устройств в США, чтобы застраховаться от возможных последствий введения тарифов.

"Мы видели, как OEM-производители с высокими темпами производства в Китае, такие как Apple, Motorola и TCL, отправляли увеличенное количество единиц в США и наращивали запасы, которых хватило бы им на лето без необходимости повышать цены, если текущие пошлины на Китай сохранятся. У других OEM-производителей, таких, как Samsung, чье производство сосредоточено за пределами Китая, наращивание было меньшим", — прокомментировал директор по исследованиям Counterpoint Research Джефф Филдхак.

Фокус ранее писал, почему США ведут мир к экономическому кризису с новыми пошлинами. Для Украины, которая экспортирует в США более 600 различных категорий товаров, тариф составил 10%.

До этого аналитики раскрыли проблемы смартфонов Samsung Galaxy S25 с дисплеями, зарядкой, камерой и другими элементами. Некоторые из них можно легко исправить.