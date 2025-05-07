iPhone домінують, а Samsung провалилася: що відбувається з ринком смартфонів у 2025 році

Продажі Samsung Galaxy S25, S25 Plus і S25 Ultra у США виявилися низькими, що погано вплинуло на всі преміальні смартфони на Android, тоді як Apple стала лідером першому кварталі 2025 року.

Related video

Про це свідчить останній звіт дослідницької компанії Counterpoint Research на основі даних із січня до березня.

Apple обійшла всіх конкурентів на своїй історичній батьківщині, збільшивши і без того велику перевагу над головним суперником — Samsung. Показники продажів у США дають уявлення і про інші тенденції мобільної індустрії, включно з коливаннями преміальних і недорогих сегментів, а також позиціями інших виробників щодо Samsung і Apple.

Продажі смартфонів у США знизилися на 2% у річному обчисленні в першому кварталі 2025 року. Причинами вважають ослаблення продажів у преміальному сегменті ($800 і дорожче), оскільки продажі флагманів Samsung впали в річному обчисленні, а серія Galaxy S показала нижчий попит, ніж рік тому.

Продажі флагманів Apple також впали в річному обчисленні, але це було компенсовано популярністю "бюджетного" iPhone 16e. Своєчасний випуск дешевшої моделі в поєднанні зі слабкістю флагманів Samsung дозволив Apple збільшити свою частку в США. Частка компанії в продажах у трьох найбільших операторів збільшилася до 72% у першому кварталі 2025 року з 70% у першому кварталі 2024 року.

Смартфон iPhone 16e врятував продажі Apple Фото: Скриншот

Тим часом продажі смартфонів дешевше за $300 також скоротилися на 5% порівняно з 2024 роком. Незважаючи на це, продажі Motorola зросли на 13% у річному обчисленні, оскільки компанія отримала вигоду від відсутності оновлень пристроїв від конкуруючих OEM-виробників, таких як HMD, і скорочення операцій дрібніших брендів на ринку США. Motorola запустила свою лінійку пристроїв серії G 2025 року раніше, ніж у 2024 році, що забезпечило зростання продажів.

Як звернуло увагу видання Phone Arena, у дослідженні не згадуються пристрої Google або Pixel, що може засмутити шанувальників цих брендів.

На ринок смартфонів сильно вплинула політика президента США Дональда Трампа, який підвищив мита на імпортні товари. Ситуація з тарифами заважає аналітикам точно передбачити, як розвиватиметься ринок смартфонів США до кінця 2025 року. У першому кварталі деякі виробники почали нарощувати запаси пристроїв у США, щоб застрахуватися від можливих наслідків введення тарифів.

"Ми бачили, як OEM-виробники з високими темпами виробництва в Китаї, як-от Apple, Motorola і TCL, відправляли збільшену кількість одиниць у США та нарощували запаси, яких вистачило б їм на літо без необхідності підвищувати ціни, якщо поточні мита на Китай збережуться. В інших OEM-виробників, таких, як Samsung, чиє виробництво зосереджене за межами Китаю, нарощування було меншим", — прокоментував директор з досліджень Counterpoint Research Джефф Філдхак.

Фокус раніше писав, чому США ведуть світ до економічної кризи з новими митами. Для України, яка експортує в США понад 600 різних категорій товарів, тариф становив 10%.

До цього аналітики розкрили проблеми смартфонів Samsung Galaxy S25 з дисплеями, зарядкою, камерою та іншими елементами. Деякі з них можна легко виправити.