Постріл у ногу Заходу: Китай готує заміну Android на популярних смартфонах

Провідні китайські виробники смартфонів, ймовірно, готують альтернативу операційній системі Android без Google.

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За даними XiaomiTime, у технологічному просторі ширяться чутки про співпрацю Xiaomi, BBK Group (материнська компанія OPPO, Vivo і OnePlus) і Huawei, метою якої є відхід від Google і запуск власної операційної системи для смартфонів.

Разом ці компанії могли б утримувати більшу частку світового ринку смартфонів. Серед переваг такої співпраці: розподіл витрат на розробку основних компонентів ОС, посилення переговорної позиції з глобальними партнерами та захист від майбутніх торговельних обмежень США.

"Повна відмова від сервісів Google була б пострілом у ногу на західних ринках, але пропозиція життєздатної альтернативи забезпечує їм страховку від геополітичних ризиків", — підкреслили у виданні.

Наскільки реальний розрив із Google

Згідно з чутками, Xiaomi може зробити перший крок з операційною системою HyperOS 3 і почати нову еру смартфонів без програмного забезпечення, розробленого Google. Невідомо, чи наслідуватимуть цей приклад й інші бренди.

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При цьому у виданні зазначили, що для Xiaomi було б дуже ризиковано відмовитися від Google. На сьогодні компанія є другим за величиною брендом Android-смартфонів у світі. Відмова Xiaomi від сервісів Google потенційно може відштовхнути величезну кількість користувачів за межами Китаю і призвести до значних втрат частки ринку.

На думку авторів статті, якщо згадані чутки правдиві, Xiaomi навряд чи планує повну відмову від Google.

Нагадаємо, перенесення даних з Android на iPhone стало помітно простішим завдяки новації від Apple. Компанія оновила свій Android-додаток Move to iOS і додала кілька корисних опцій для "переїзду" на свої гаджети.