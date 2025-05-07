Выстрел в ногу Западу: Китай готовит замену Android на популярных смартфонах

Ведущие китайские производители смартфонов, вероятно, готовят альтернативу операционной системе Android без Google.

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По данным XiaomiTime, в технологическом пространстве ходят слухи о сотрудничестве Xiaomi, BBK Group (материнская компания OPPO, Vivo и OnePlus) и Huawei, целью которого является отход от Google и запуск собственной операционной системы для смартфонов.

Вместе эти компании могли бы удерживать большую долю мирового рынка смартфонов. Среди преимуществ такого сотрудничества: распределение затрат на разработку основных компонентов ОС, усиление переговорной позиции с глобальными партнерами и защита от будущих торговых ограничений США.

"Полный отказ от сервисов Google был бы выстрелом в ногу на западных рынках, но предложение жизнеспособной альтернативы обеспечивает им страховку от геополитических рисков", — подчеркнули в издании.

Насколько реален разрыв с Google

Согласно слухам, Xiaomi может сделать первый шаг с операционной системой HyperOS 3 и начать новую эру смартфонов без программного обеспечения, разработанного Google. Неизвестно, последуют ли этому примеру и другие бренды.

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При этом в издании отметили, что для Xiaomi было бы очень рискованно отказаться от Google. На сегодня компания является вторым по величине брендом Android-смартфонов в мире. Отказ Xiaomi от сервисов Google потенциально может оттолкнуть огромное количество пользователей за пределами Китая и привести к значительным потерям доли рынка.

По мнению авторов статьи, если упомянутые слухи правдивы, Xiaomi вряд ли планирует полный отказ от Google.

Напомним, перенос данных с Android на iPhone стал заметно проще благодаря новации от Apple. Компания обновила свое Android-приложение Move to iOS и добавила несколько полезных опций для "переезда" на свои гаджеты.