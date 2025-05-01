Найдивніший Android-смартфон у світі: що відомо про модель Sidephone (фото)

Канадський стартап Sidephone представив перший у світі мобільний телефон зі змінною клавіатурою з сенсорним екраном і функціями сучасного смартфона.

Related video

Як зазначає Notebookcheck, дизайн Sidephone нагадує класичні кнопкові телефони, такі як Nokia 110. При цьому пристрій оснащений 2,8-дюймовим сенсорним екраном і спеціально адаптованою версією Android.

Телефон Sidephone Фото: Sidephone

Sidephone підтримує WhatsApp, Telegram, Signal, Uber, карти, електронну пошту і потокову передачу музики через Apple Music. Телефон оснащений 12-мегапіксельною задньою камерою і акумулятором ємністю 1800 МАг, що забезпечує до декількох днів роботи.

Очікується, що Sidephone надійде в продаж у 2025 році за рекомендованою роздрібною ціною 249 доларів.

У чому перевага Sidephone

Sidephone позиціонує свій продукт як телефон "без відволікаючих чинників", який може бути доповненням до звичайного смартфона або повністю замінити його. За словами виробника, обмеживши використання смартфона 2 годинами на день, середньостатистична людина може вивільнити понад 700 годин на рік.

Важливо

Знаменитий бренд Nokia залишає ринок смартфонів: що буде з кнопковою легендою

"Це 700 додаткових годин на рік для навчання, дослідження нових ідей, розвитку кращого тіла, створення пам'ятних пригод і перетворення на кращу, найбільш автентичну версію себе. Подивіться на використання екрана сьогодні, щоб підрахувати можливу економію часу", — йдеться на сайті компанії.

Нагадаємо, компанія Light Phone випустила третє покоління свого однойменного телефону, який дає змогу залишатися далеко від мережі. Незважаючи на свою мінімалістичність, Light Phone III отримав низку продуманих функцій.