Через 10 лет iPhone будет никому не нужен: эксперт объяснил почему

Старший вице-президент по сервисам Apple Эдди Кью заявил, что через 10 лет компания может прекратить производство iPhone.

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Об этом Эдди Кью сказал во время судебного разбирательства по делу о применении антимонопольных мер в отношении Google Search, сообщается портал The Verge.

В ходе обсуждения вице-президент Apple сказал, что искусственный интеллект (ИИ) может изменить сферу технологий и открыть двери для новых участников. Он допустил, что по этой причине iPhone может повторить судьбу iPod, который был снят с производства в 2022 году.

"Действующим компаниям приходится нелегко… мы не нефтяная компания, мы не зубная паста — это вещи, которые будут существовать вечно… через 10 лет вам может не понадобиться iPhone", — заявил он.

По словам Кью, на первый взгляд это может казаться глупым, так как более половины доходов Apple — это продажи iPhone. Однако он подчеркнул, что ИИ стал "огромным технологическим сдвигом", способным свергнуть производителей, которые когда-то казались непобедимыми.

Как отмечают в издании, некоторые компании уже пытались заменить смартфоны гаджетами с ИИ, однако пока безуспешно. По слухам, Apple также работает над собственными решениями, которые позволят пользователям взаимодействовать с ИИ через вспомогательные устройства, такие как умные часы, будущие AirPods или умные очки.

Напомним, ведущие китайские производители смартфонов, вероятно, готовят альтернативу операционной системе Android без Google.