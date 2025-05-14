Не поспішайте викидати: старий смартфон може принести несподівану користь для дому
Застарілий смартфон можна перетворити на функціональну камеру відеоспостереження для дому, не витративши жодної копійки.
Докладний посібник із переобладнання старого телефону на камеру опублікував портал CNET.
Крок 1: Встановлення програми
Є низка додатків, здатних перетворити старий гаджет на камеру відеоспостереження, якою можна керувати зі свого нового смартфона. У виданні радять сервіс Alfred, який підійде як для Android, так і для iPhone.
Безкоштовна версія Alfred пропонує віддалену трансляцію з камери, безкоштовне хмарне сховище, аудіотрансляцію, а також виявлення руху зі сповіщеннями. У Alfred Premium додано такі функції, як перегляд і запис із вищою роздільною здатністю, можливості масштабування, видалення реклами та 30-денне хмарне сховище.
Як налаштувати додаток Alfred:
- завантажте Alfred на старий і новий телефони;
- на новому телефоні перегорніть введення і натисніть "Пуск" > "Перегляд" > "Далі";
- потрапивши на сторінку входу, натисніть "Увійти через Google";
- на старому телефоні повторіть ті самі кроки, але замість "Перегляд" виберіть "Камера" і обов'язково увійдіть у той самий акаунт Google.
Як альтернативу Alfred автори радять ознайомитися з додатками Faceter, Epoccam або iVCam.
Крок 2: Встановлення "нової камери"
Після налаштування програми потрібно буде розмістити старий телефон так, щоб його камера була сфокусована на головній точці входу в будинок, на задньому дворі, місці з цінними речами, або на будь-якій іншій точці, яка вас цікавить. Трансляція відео — дуже енергомісткий процес, тому телефон потрібно розташувати близько до джерела живлення.
Для встановлення камери в непомітному місці підійде невеликий штатив для смартфона або автомобільне кріплення. Щоб розширити поле зору, у виданні радять купити ширококутний об'єктив для телефона.
Оскільки застарілі смартфони, як правило, не отримують оновлень безпеки, експерти радять стерти всі персональні дані з телефону, перш ніж перетворити його на камеру. Також слід автоматизувати оновлення, які ще доступні.
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