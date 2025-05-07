Не поспішайте викидати: старий гаджет може безкоштовно посилити Wi-Fi вдома

Домашній Wi-Fi можна поліпшити за допомогою маршрутизатора, який відслужив свій термін. Для цього потрібно підключити пристрій і змінити його налаштування.

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Для початку необхідно скинути налаштування старого маршрутизатора до заводських. Зазвичай це робиться утримуванням кнопки на задній панелі маршрутизатора протягом 30 секунд. Також слід записати IP-адреси поточного роутера і старого. Ці дані можна знайти на задній панелі.

Після скидання налаштувань старого роутера потрібно виконати такі кроки:

підключіть кабель Ethernet до одного з портів LAN (Ethernet) на старому маршрутизаторі, а інший кінець підключіть до комп'ютера;

відкрийте браузер на комп'ютері і введіть IP-адресу старого маршрутизатора в адресному рядку, після чого вам буде запропоновано ввести ім'я користувача і пароль маршрутизатора;

після входу в систему перейдіть у налаштування локальної мережі, знайдіть налаштування DHCP і вимкніть сервер DHCP на старому маршрутизаторі;

перейдіть до налаштування IP-адреси в налаштуваннях LAN і задайте статичну IP-адресу в тому ж діапазоні, що і ваш основний роутер (наприклад, якщо IP-адреса основного маршрутизатора — 192.168.1.1, старому можна призначити 192.168.1.2);

знайдіть опцію SSID або Wireless network name у налаштуваннях бездротової мережі на старому роутері та оновіть його разом із паролем SSID, щоб він відповідав вашому поточному маршрутизатору;

зберігши зміни, від'єднайте кабель Ethernet від комп'ютера і під'єднайте один кінець до порту LAN на старому маршрутизаторі, а інший кінець — до порту LAN на основному маршрутизаторі.

Після виконання всіх кроків можна встановити роутер у точці зі слабким сигналом. для підключення старого маршрутизатора до основного маршрутизатора.

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"Маршрутизатор не тільки розширить зону покриття вашого Wi-Fi-сигналу, а й порти Ethernet LAN на пристрої можна використовувати для фізичного підключення інших пристроїв до вашої мережі", — зазначив експерт видання.

Нагадаємо, у 2025 році буде припинено підтримку низки пристроїв, включно зі смартфонами, ноутбуками, контролерами і термостатами. Після цього гаджети не працюватимуть або стануть небезпечними.