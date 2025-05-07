Не спешите выбрасывать: старый гаджет может бесплатно усилить Wi-Fi дома

Домашний Wi-Fi можно улучшить с помощью отслужившего свой срок маршрутизатора. Для этого нужно подключить устройство и изменить его настройки.

Related video

О том, как усилить Wi-Fi с помощью старого роутера, рассказали технические эксперты портала Which?.

Для начала необходимо сбросить настройки старого маршрутизатора к заводским. Обычно это делается удерживанием кнопки на задней панели маршрутизатора в течение 30 секунд. Также следует записать IP-адреса текущего роутера и старого. Эти данные можно найти на задней панели.

После сброса настроек старого роутера нужно выполнить следующие шаги:

подключите кабель Ethernet к одному из портов LAN (Ethernet) на старом маршрутизаторе, а другой конец подключите к компьютеру;

откройте браузер на компьютере и введите IP-адрес старого маршрутизатора в адресной строке, после чего вам будет предложено ввести имя пользователя и пароль маршрутизатора;

после входа в систему перейдите в настройки локальной сети, найдите настройки DHCP и отключите сервер DHCP на старом маршрутизаторе;

перейдите к настройке IP-адреса в настройках LAN и задайте статический IP-адрес в том же диапазоне, что и ваш основной роутер (например, если IP-адрес основного маршрутизатора — 192.168.1.1, старому можно назначить 192.168.1.2);

найдите опцию SSID или Wireless network name в настройках беспроводной сети на старом роутере и обновите его вместе с паролем SSID, чтобы он соответствовал вашему текущему маршрутизатору;

сохранив изменения, отсоедините кабель Ethernet от компьютера и подключите один конец к порту LAN на старом маршрутизаторе, а другой конец — к порту LAN на основном маршрутизаторе.

После выполнения всех шагов можно установить роутер в точке со слабым сигналом. для подключения старого маршрутизатора к основному маршрутизатору.

Важно

Удобная функция браузеров на Windows позволяет красть пароли: как не стать жертвой

"Маршрутизатор не только расширит зону покрытия вашего Wi-Fi-сигнала, но и порты Ethernet LAN на устройстве можно использовать для физического подключения других устройств к вашей сети", — отметил эксперт издания.

Напомним, в 2025 году будет прекращена поддержка ряда устройств, включая смартфоны, ноутбуки, контроллеры и термостаты. После этого гаджеты не будут работать или станут небезопасными.