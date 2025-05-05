Можно выбросить: названы гаджеты, которые перестанут нормально работать в 2025 году

В 2025 году будет прекращена поддержка ряда устройств, включая смартфоны, ноутбуки, контроллеры и термостаты. После этого гаджеты не будут работать или станут небезопасными.

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Об устройствах, которые перестанут полноценно функционировать в 2025 году, пишет газета The Sun.

Смартфоны LG

Южнокорейский технологический гигант LG в 2021 году объявил, что прекращает разработку смартфонов. Окончательно отключить свои серверы обновлений компания планирует 30 июня 2025 года.

После этого нельзя будет загружать и устанавливать какие-либо обновления Android. Отсутствие обновлений означает не только потерю функций, но и риски для безопасности, так как злоумышленники смогут воспользоваться неисправленными лазейками в системе.

iPhone 6S

В 2025 Apple добавила в свой список "винтажных" моделей iPhone 6S, который вышел в 2015 году. Как только гаджет становится устаревшим, Apple больше не может гарантировать ремонт из-за отсутствия нужных деталей.

Кроме того, устаревший смартфон теряет почти всю аппаратную поддержку. iPhone 6S может получать обновления только до iOS 15, но Apple уже перешла на iOS 18. Если на устройстве хранится ваша личная информация, не стоит рисковать и использовать его без регулярных обновлений.

Компьютеры на Windows 10

14 октября 2025 года Microsoft прекратит выпуск обновлений программного обеспечения, технической помощи и исправлений безопасности для Windows 10. В связи в этим компания призвала ответственно утилизировать компьютеры, которые не поддерживают Windows 11.

Как и в случае со смартфонами, использовать такие компьютеры может быть опасно. Если Microsoft не исправит ошибки, хакеры смогут открыто ими воспользоваться, получив доступ к личным файлам.

Термостаты Nest

Термостаты Nest — это "умные" гаджеты, которые позволяют вам управлять отоплением дома. Google прекращает поддержку трех моделей:

Nest Learning Thermostat Gen 1 (2011)

Nest Learning Thermostat Gen 2 (2012)

Nest Learning Thermostat Gen 2 European (2014)

Эти модели не будут получать обновления и больше не будут работать с приложениями Nest или Google Home. Соответственно ими нельзя будет удаленно управлять через приложение или Google Assistant.

Контроллер Google Stadia

В 2019 году Google запустила сервис Stadia, который позволял играть в видеоигры, транслируя их через Интернет, что устраняло необходимость в консоли. Сервис был закрыт в январе 2023 года, а Google выпустила онлайн-инструмент, который превратит игровой контроллер Stadia в Bluetooth-джойстик.

Теперь этот онлайн-инструмент должен прекратить свое существование 31 декабря 2025 года. Если к тому времени не обновить контроллер, чтобы он стал обычным джойстиком, то он по сути превратится в "кирпич".

Напомним, приложение Skype, которое во времена своей популярности набирало более 300 миллионов активных пользователей в месяц, прекращает свою работу и советует клиентам сохранить данные их чатов.