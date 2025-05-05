Сохранитесь, чтобы не потеряться: некогда популярное приложение закрывается навсегда

Приложение Skype, которое во времена своей популярности набирало более 300 миллионов активных пользователей в месяц, прекращает свою работу и советует клиентам сохранить данные их чатов, – иначе эта информация будет потеряна.

Related video

Об этом пишет The Sun.

Впервые о закрытии платформы было объявлено в феврале этого года, а ключевые изменения будет запущены уже на этой неделе.

Как напоминает издание, сервис обмена сообщениями Skype был запущен в 2003 году и в свое время завоевал большую популярность, однако в последние годы эта популярность начала существенно снижаться. На такое падение повлияло появление других подобных платформ – в частности, Microsoft Teams и Zoom.

В 2011 году компания Microsoft купила приложение Skype, но ее основное внимание было сосредоточено на собственном сервисе Microsoft Teams. Впоследствии пользователям Skype сообщили, что у них есть возможность перейти на Microsoft Teams Free, где будут доступны «многие из тех же главных функций».

Все контакты и чаты для желающих перейти на Microsoft Teams Free будут перенесены из Skype автоматически. Кроме того, пользователи пока что могут загрузить те данные Skype-чатов, которые представляют для них ценность.

Но если до января 2026 года не будет сделано ни того, ни другого, все чаты и данные Skype будут удалены без возможности сохранения.

Отмечается, что Skype для бизнеса пока продолжит работу, однако и эту версию, скорее всего, со временем Microsoft перенесет в Teams.

The Sun напоминает, что известие о закрытии Skype в начале этого года вызвало разную реакцию пользователей. «Ты управлял несколькими предприятиями, помогал мне с расставаниями, поддерживал связь с тысячами людей», — писал на Reddit один из поклонников Skype. Но были и скептически настроенные, которые писали: «Скатертью дорожка».

Ранее стало известно, что компания Microsoft разослала сообщение, в котором уведомила о прекращении поддержки сервиса Skype. «В мае Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams», – предлагалось пользователям.

Также Фокус писал, что официальная информация о закрытии Skype появилась в конце февраля 2025 года. Позже президент отдела приложений и платформ для совместной работы в Microsoft Джефф Типер в интервью CNBC подтвердил, что приложение Skype прекратит свою работу 5 мая.