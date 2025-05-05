Збережіться, щоб не загубитися: колись популярний додаток закривається назавжди

Додаток Skype, який за часів своєї популярності набирав понад 300 мільйонів активних користувачів на місяць, припиняє свою роботу і радить клієнтам зберегти дані їхніх чатів, — інакше ця інформація буде втрачена.

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Про це пише The Sun.

Уперше про закриття платформи було оголошено в лютому цього року, а ключові зміни буде запущено вже цього тижня.

Як нагадує видання, сервіс обміну повідомленнями Skype було запущено 2003 року, і свого часу він завоював неабияку популярність, однак останніми роками ця популярність почала суттєво знижуватися. На таке падіння вплинула поява інших подібних платформ — зокрема, Microsoft Teams і Zoom.

У 2011 році компанія Microsoft купила додаток Skype, але її основна увага була зосереджена на власному сервісі Microsoft Teams. Згодом користувачам Skype повідомили, що у них є можливість перейти на Microsoft Teams Free, де буде доступно "багато з тих самих головних функцій".

Усі контакти і чати для охочих перейти на Microsoft Teams Free будуть перенесені зі Skype автоматично. Крім того, користувачі поки що можуть завантажити ті дані Skype-чатів, які становлять для них цінність.

Але якщо до січня 2026 року не буде зроблено ні того, ні іншого, всі чати і дані Skype будуть видалені без можливості збереження.

Зазначається, що Skype для бізнесу поки що продовжить роботу, однак і цю версію, найімовірніше, з часом Microsoft перенесе в Teams.

The Sun нагадує, що звістка про закриття Skype на початку цього року викликала різну реакцію користувачів. "Ти керував кількома підприємствами, допомагав мені з розставаннями, підтримував зв'язок із тисячами людей", — писав на Reddit один із шанувальників Skype. Але були й скептично налаштовані, які писали: "Скатертиною доріжка".

Раніше стало відомо, що компанія Microsoft розіслала повідомлення, в якому повідомила про припинення підтримки сервісу Skype. "У травні Skype більше не буде доступний. Продовжуйте дзвонити і спілкуватися в Teams", — пропонувалося користувачам.

Також Фокус писав, що офіційна інформація про закриття Skype з'явилася наприкінці лютого 2025 року. Пізніше президент відділу додатків і платформ для спільної роботи в Microsoft Джефф Тіпер в інтерв'ю CNBC підтвердив, що додаток Skype припинить свою роботу 5 травня.