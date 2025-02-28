Корпорація Microsoft закриває Skype у травні: чим замінять сервіс безкоштовних відеодзвінків

Технологічний гігант Microsoft через кілька місяців припиняє підтримку Skype. Клієнтам, які користуються сервісом, запропонують перейти на альтернативну програму Teams.

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У травні 2025 року сервіс інтернет-телефонії Skype назавжди припинить свою роботу. Про це йдеться на сайті спільноти мобільних розробників XDA.

Як зазначається, фахівці ресурсу виявили в коді останньої версії Skype для операційної системи Windows приховане повідомлення.

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"Починаючи з травня, Skype більше не буде доступний. Продовжуйте телефонувати і спілкуватися в Teams", — зашифровано в коді програми.

Далі йде доповнення, що певна кількість друзів, імовірно, на основі контактів користувача, вже нібито безкоштовно перейшла в додаток Teams.

Додаток Skype було вперше запущено 2003 року, а 2011 року його придбала компанія Microsoft.

У 2017 році Microsoft запустила платформу для спільної роботи Teams, побудовану на основі Skype.

Windows 10 версії 1511 ще постачалася з інтеграцією Skype, але вже 2021 року в Windows 11 було вбудовано безкоштовну персональну версію програми обміну повідомленнями Teams.

Фахівці XDA відзначають, що Skype так і не став хітом, яким його хотіла бачити Microsoft, з огляду на успіх конкурента FaceTime від Apple, і запуск різних власних комунікаційних сервісів. І закриття Skype, що втрачає популярність, стало цілком очікуваним рішенням, після того, як у 2017 році компанія припинила підтримку Skype for Business.

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