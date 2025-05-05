Можна викинути: названо гаджети, які перестануть нормально працювати у 2025 році

У 2025 році буде припинено підтримку низки пристроїв, включно зі смартфонами, ноутбуками, контролерами і термостатами. Після цього гаджети не працюватимуть або стануть небезпечними.

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Про пристрої, які перестануть повноцінно функціонувати у 2025 році, пише газета The Sun.

Смартфони LG

Південнокорейський технологічний гігант LG у 2021 році оголосив, що припиняє розробку смартфонів. Остаточно відключити свої сервери оновлень компанія планує 30 червня 2025 року.

Після цього не можна буде завантажувати і встановлювати будь-які оновлення Android. Відсутність оновлень означає не тільки втрату функцій, а й ризики для безпеки, оскільки зловмисники зможуть скористатися невиправленими лазівками в системі.

iPhone 6S

У 2025 Apple додала до свого списку "вінтажних" моделей iPhone 6S, який вийшов у 2015 році. Як тільки гаджет стає застарілим, Apple більше не може гарантувати ремонт через відсутність потрібних деталей.

Крім того, застарілий смартфон втрачає майже всю апаратну підтримку. iPhone 6S може отримувати оновлення тільки до iOS 15, але Apple вже перейшла на iOS 18. Якщо на пристрої зберігається ваша особиста інформація, не варто ризикувати і використовувати його без регулярних оновлень.

Комп'ютери на Windows 10

14 жовтня 2025 року Microsoft припинить випуск оновлень програмного забезпечення, технічної допомоги та виправлень безпеки для Windows 10. У зв'язку з цим компанія закликала відповідально утилізувати комп'ютери, які не підтримують Windows 11.

Як і у випадку зі смартфонами, використовувати такі комп'ютери може бути небезпечно. Якщо Microsoft не виправить помилки, хакери зможуть відкрито ними скористатися, отримавши доступ до особистих файлів.

Термостати Nest

Термостати Nest — це "розумні" гаджети, які дають вам змогу керувати опаленням будинку. Google припиняє підтримку трьох моделей:

Nest Learning Thermostat Gen 1 (2011)

Nest Learning Thermostat Gen 2 (2012)

Nest Learning Thermostat Gen 2 European (2014)

Ці моделі не отримуватимуть оновлень і більше не працюватимуть з додатками Nest або Google Home. Відповідно ними не можна буде віддалено керувати через додаток або Google Assistant.

Контролер Google Stadia

У 2019 році Google запустила сервіс Stadia, який давав змогу грати у відеоігри, транслюючи їх через Інтернет, що усувало необхідність у консолі. Сервіс закрили в січні 2023 року, а Google випустила онлайн-інструмент, який перетворить ігровий контролер Stadia на Bluetooth-джойстик.

Тепер цей онлайн-інструмент має припинити своє існування 31 грудня 2025 року. Якщо до того часу не оновити контролер, щоб він став звичайним джойстиком, то він по суті перетвориться на "цеглу".

Нагадаємо, додаток Skype, який за часів своєї популярності набирав понад 300 мільйонів активних користувачів на місяць, припиняє свою роботу і радить клієнтам зберегти дані їхніх чатів.