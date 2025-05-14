Не спешите выбрасывать: старый смартфон может принести неожиданную пользу для дома

Устаревший смартфон можно превратить в функциональную камеру видеонаблюдения для дома, не потратив при этом ни копейки.

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Подробное руководство по переоборудованию старого телефона в камеру опубликовал портал CNET.

Шаг 1: Установка приложения

Есть ряд приложений, способных превратить старый гаджет в камеру видеонаблюдения, которой можно управлять со своего нового смартфона. В издании советуют сервис Alfred, который подойдет как для Android, так и для iPhone.

Бесплатная версия Alfred предлагает удаленную трансляцию с камеры, бесплатное облачное хранилище, аудиотрансляцию, а также обнаружение движения с оповещениями. В Alfred Premium добавлены такие функции, как просмотр и запись в более высоком разрешении, возможности масштабирования, удаление рекламы и 30-дневное облачное хранилище.

Как настроить приложение Alfred:

загрузите Alfred на старый и новый телефоны;

на новом телефоне пролистайте введение и нажмите "Пуск" > "Просмотр" > "Далее";

попав на страницу входа, нажмите "Войти через Google";

на старом телефоне повторите те же шаги, но вместо "Просмотр" выберите "Камера" и обязательно войдите в тот же аккаунт Google.

В качестве альтернативы Alfred авторы советуют ознакомиться с приложениями Faceter, Epoccam или iVCam.

Шаг 2: Установка "новой камеры"

После настройки приложения нужно будет разместить старый телефон так, чтобы его камера была сфокусирована на главной точке входа в дом, на заднем дворе, месте с ценными вещами, или на любой другой интересующей вас точке. Трансляция видео — очень энергоемкий процесс, поэтому телефон нужно расположить близко к источнику питания.

Для установки камеры в незаметном месте подойдет небольшой штатив для смартфона или автомобильное крепление. Чтобы расширить поле зрения, в издании советуют купить широкоугольный объектив для телефона.

Поскольку устаревшие смартфоны, как правило, не получают обновлений безопасности, эксперты советуют стереть все персональные данные с телефона, прежде чем превратить его в камеру. Также следует автоматизировать обновления, которые еще доступны.

Напомним, домашний Wi-Fi можно улучшить с помощью отслужившего свой срок роутера. Для этого нужно подключить устройство и изменить его настройки.

Также сообщалось, что в 2025 году будет прекращена поддержка ряда устройств, включая смартфоны, ноутбуки, контроллеры и термостаты.