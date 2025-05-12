Лучше поменять: два бюджетных телефона Samsung перестанут нормально работать

Компания Samsung готовится выпустить последнее крупное обновление Android для своих смартфонов Galaxy A14 и A14 5G. Прекращение поддержки сделает эти модели уязвимыми с точки зрения безопасности.

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Об этом пишет Gizchina. По данным портала, Android 15 выйдет в конце этого года и станет последним обновлением для Samsung Galaxy A14 и Samsung A14 5G, которые дебютировали в 2023 году.

Несмотря на то, что A14 и A14 5G больше не получат новых версий Android, Samsung не прекратит их поддержку сразу. В течение двух лет компания будет предлагать обновления, которые защищают телефон от ошибок и уязвимостей безопасности. По истечении этих двух лет поддержка будет полностью прекращена.

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Как отмечают в издании, подобная практика является обычной для серии A от Samsung. Пользователи недорогих смартфонов, как правило, получают два полных обновления Android и несколько лет патчей безопасности.

"Серия Galaxy A14 была бюджетным выбором для большинства. Поскольку цикл обновления подходит к концу, сейчас самое время подумать о следующем смартфоне", — заключили авторы.

Напомним, в 2025 году будет прекращена поддержка ряда устройств, включая смартфоны, ноутбуки, контроллеры и термостаты.

Также сообщалось, что LG прекращает разработку смартфонов и окончательно отключит свои серверы обновлений 30 июня 2025 года.