Краще поміняти: два бюджетні телефони Samsung перестануть нормально працювати

Компанія Samsung готується випустити останнє велике оновлення Android для своїх смартфонів Galaxy A14 та A14 5G. Припинення підтримки зробить ці моделі вразливими з погляду безпеки.

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Про це пише Gizchina. За даними порталу, Android 15 вийде наприкінці цього року і стане останнім оновленням для Samsung Galaxy A14 і Samsung A14 5G, які дебютували у 2023 році.

Попри те, що A14 та A14 5G більше не отримають нових версій Android, Samsung не припинить їхню підтримку одразу. Протягом двох років компанія пропонуватиме оновлення, які захищають телефон від помилок і вразливостей безпеки. Після закінчення цих двох років підтримку буде повністю припинено.

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Як зазначають у виданні, подібна практика є звичайною для серії A від Samsung. Користувачі недорогих смартфонів, як правило, отримують два повних оновлення Android і кілька років патчів безпеки.

"Серія Galaxy A14 була бюджетним вибором для більшості. Оскільки цикл оновлення добігає кінця, зараз саме час подумати про наступний смартфон", — підсумували автори.

Нагадаємо, у 2025 році буде припинено підтримку низки пристроїв, включно зі смартфонами, ноутбуками, контролерами і термостатами.

Також повідомлялося, що LG припиняє розробку смартфонів і остаточно відключить свої сервери оновлень 30 червня 2025 року.