Meta показала АR-очки Orion, которыми управляет мозг человека: что известно о гаджете (видео)

Энергопотребление очков будет находиться на низком уровне. Известно, что гаджет будет беспроводным, а его вес составит менее 100 граммов.

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Компания Meta (США) презентовала очки Orion, предназначенные для отображения сообщений и видео в поле зрения пользователя. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Одной из особенностей Orion является браслет, который обнаруживает нервную стимуляцию и, в сочетании со встроенными в очки семью камерами, отслеживающими движения глаз, позволяет пользователям взаимодействовать с дисплеем с помощью рук. Человек может легко "кликать" или "прокручивать" контент. Продукт оснащен линзами из карбида кремния, которые легче стекла и позволяют свету преломляться под экстремальными углами. Это делает дисплей дополненной реальности более четким и функциональным.

Энергопотребление очков будет находиться на низком уровне, также они защищены от перегрева, обеспечивая комфортные ощущения во время использования. Среди прочих характеристик, известно, что гаджет будет беспроводным, а его вес составит менее 100 граммов.

АR-очки Оrion

Гаджет не требует ремня для крепления на голове или внешнего аккумулятора, в отличие от других устройств дополненной реальности.

Компания выделила значительные ресурсы на создание мобильных компьютеров, работающих без помощи рук, которые однажды смогут составить конкуренцию смартфонам и стать основным средством общения и взаимодействия людей в сети. Это соответствует более широкой стратегии Meta по снижению зависимости от других технологических гигантов, таких как Apple и Google, в поставке потребительских продуктов.

Руководители Meta признали, что очки должны быть меньше, удобнее в ношении и более стильными прежде, чем они станут доступны для публичного использования. Те же проблемы препятствовали усилиям других технологических компаний, включая печально известные Google Glass от Google и HoloLens от Microsoft. Издание отмечает, что Snap Inc. недавно выпустила свои очки AR, но, как и Orion, они доступны только разработчикам.

Meta делает большую ставку на Orion, надеясь, что он сможет возглавить рынок, если очки дополненной реальности когда-нибудь станут популярны. С этой целью компания постоянно тестирует их.

Ранее мы писали, что "умные" очки Glasses T1 от Lenovo заменят телевизоры. Устройство совместимо со смартфонами, планшетами и ноутбуками, а также имеет встроенные наушники.