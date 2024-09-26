Meta показала АR-окуляри Orion, якими керує мозок людини: що відомо про гаджет (відео)

Енергоспоживання окулярів перебуватиме на низькому рівні. Відомо, що гаджет буде бездротовим, а його вага становитиме менше 100 грамів.

Related video

Компанія Meta (США) презентувала окуляри Orion, призначені для відображення повідомлень і відео в полі зору користувача. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Однією з особливостей Orion є браслет, який виявляє нервову стимуляцію і, в поєднанні з вбудованими в окуляри сімома камерами, що відстежують рухи очей, дає змогу користувачам взаємодіяти з дисплеєм за допомогою рук. Людина може легко "клікати" або "прокручувати" контент.

Продукт оснащений лінзами з карбіду кремнію, які легші за скло і дають змогу світлу заломлюватися під екстремальними кутами. Це робить дисплей доповненої реальності більш чітким і функціональним.

Енергоспоживання окулярів перебуватиме на низькому рівні, також вони захищені від перегріву, забезпечуючи комфортні відчуття під час використання. Серед інших характеристик, відомо, що гаджет буде бездротовим, а його вага становитиме менш як 100 грамів.

АR-окуляри Оrion

Гаджет не потребує ременя для кріплення на голові або зовнішнього акумулятора, на відміну від інших пристроїв доповненої реальності.

Компанія виділила значні ресурси на створення мобільних комп'ютерів, які працюють без допомоги рук, і які одного дня зможуть скласти конкуренцію смартфонам і стати основним засобом спілкування та взаємодії людей у мережі. Це відповідає ширшій стратегії Meta щодо зниження залежності від інших технологічних гігантів, таких як Apple і Google, у постачанні споживчих продуктів.

Керівники Meta визнали, що окуляри мають бути меншими, зручнішими в носінні та стильнішими, перш ніж вони стануть доступними для публічного використання. Ті самі проблеми перешкоджали зусиллям інших технологічних компаній, включно з сумнозвісними Google Glass від Google і HoloLens від Microsoft. Видання зазначає, що Snap Inc. нещодавно випустила свої окуляри AR, але, як і Orion, вони доступні тільки розробникам.

Meta робить велику ставку на Orion, сподіваючись, що він зможе очолити ринок, якщо окуляри доповненої реальності коли-небудь стануть популярними. З цією метою компанія постійно тестує їх.

Раніше ми писали, що "розумні" окуляри Glasses T1 від Lenovo замінять телевізори. Пристрій сумісний зі смартфонами, планшетами і ноутбуками, а також має вбудовані навушники.