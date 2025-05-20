Apple выпустит три интересных гаджета уже в 2026 году: что о них известно (фото)

Новинки Apple в 2026 году будут включать iPhone Fold, MacBook Pro и Vision Air. Эти гаджеты особенно выделяются среди прочих анонсированных продуктов.

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Как отмечает портал 9to5Mac, из всех ожидаемых моделей iPhone Fold, MacBook Pro и Vision Air предложат больше всего новшеств для пользователя.

iPhone Fold

Модель iPhone Fold станет первым складным смартфоном Apple. В сложенном виде этот аппарат будет выглядеть и ощущаться как обычный iPhone, а в разложенном – выполнять функции iPad mini. Стоить телефон будет более 2000 долларов.

iPhone Fold Фото: macrumors.com

Согласно слухам, iPhone Fold получит следующие характеристики:

7,8-дюймовый внутренний дисплей, 5,5-дюймовый внешний дисплей;

толщина в сложенном виде ~9 мм, в разложенном виде всего ~4,5 мм;

конструкция сгиба без складок;

Touch ID интегрирован в боковую кнопку.

Обновленный MacBook Pro

В последний раз Apple обновляла MacBook Pro в 2021 году. Тогда ноутбук стал больше и снова получил порты, которые ранее были удалены. Ожидается, что в 2026 году MacBook Pro снова станет тоньше и легче.

MacBook Pro Фото: 9to5mac.com

Среди ожидаемых новых особенностей ноутбука:

OLED-дисплей;

устранение выемки;

линия микросхем M6;

поддержка сотовой связи с модемом C2;

более тонкий и легкий дизайн;

возможно, поддержка сенсорного экрана.

В издании полагают, что следующий MacBook Pro может стать самым крупным обновлением устройства за последние годы, а возможно, и за всю историю продукта.

Apple Vision Air

Новая гарнитура виртуальной реальности Apple Vision Air появится либо в конце 2025 года, либо, что более вероятно, в первой половине 2026 года. По слухам, продукт будет использовать титан для снижения веса и выйдет в новом черном цвете.

Apple Vision Air Фото: 9to5mac.com

По данным портала, visionOS 3 также предложит значительные обновления функций, которые пойдут на пользу Vision Air и, возможно, сделают пространственные вычисления более привлекательными для всех.

Напомним, канадский блогер провел эксперимент, собрав iPhone 13 Pro из деталей, заказанных на AliExpress. Готовое устройство работало должным образом и стоило намного дешевле, чем смартфон Apple из магазина.

Также сообщалось, что новый iPhone 17 может стать рекордно тонким, но для этого производителю придется пожертвовать производительностью, ведь супертонкий корпус не может вместить большую батарею.