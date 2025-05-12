Apple может выпустить изогнутый iPhone без вырезов в экране: что о нем известно

Компания Apple, вероятно планирует представить в 2027 году iPhone в новом дизайне с изогнутым корпусом.

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Об этом сообщил обозреватель Марк Гурман из Bloomberg. По его данным, это будет "в основном стеклянный", изогнутый iPhone без вырезов в дисплее. Смартфон выйдет спустя 20 лет после первого iPhone и спустя 10 лет после первого iPhone X.

"Это ознаменует 10-летие iPhone X, который положил начало переходу к полностью стеклянным iPhone-дизайнам", — подчеркнул Гурман.

Ранее в отчете The Information упоминалось, что по крайней мере одна модель iPhone 2027 года будет иметь фронтальную камеру под экраном, что "позволит использовать дисплей от края до края".

Кроме того, в конце прошлого года в отчете The Elec говорилось, что Apple работает со своими партнерами по производству дисплеев над созданием iPhone без рамки, но не такого, который будет загибать дисплей вниз по боковой стороне телефона, как это было у Samsung и Vivo.

Напомним, старший вице-президент по сервисам Apple Эдди Кью заявил, что через 10 лет компания может прекратить производство iPhone.

Также сообщалось, что в первом квартале 2025 года лидерство на мировом рынке смартфонов удерживала южнокорейская компания Samsung.