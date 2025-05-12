Apple може випустити вигнутий iPhone без вирізів в екрані: що про нього відомо

Компанія Apple, ймовірно, планує представити у 2027 році iPhone у новому дизайні з вигнутим корпусом.

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Про це повідомив оглядач Марк Гурман з Bloomberg. За його даними, це буде "переважно скляний", вигнутий iPhone без вирізів у дисплеї. Смартфон вийде через 20 років після першого iPhone і через 10 років після першого iPhone X.

"Це ознаменує 10-річчя iPhone X, який поклав початок переходу до повністю скляних iPhone-дизайнів", — наголосив Гурман.

Раніше у звіті The Information згадувалося, що принаймні одна модель iPhone 2027 року матиме фронтальну камеру під екраном, що "дасть змогу використовувати дисплей від краю до краю".

Крім того, наприкінці минулого року у звіті The Elec йшлося про те, що Apple працює зі своїми партнерами з виробництва дисплеїв над створенням iPhone без рамки, але не такого, що загинатиме дисплей донизу з бічної сторони телефону, як це було у Samsung і Vivo.

Нагадаємо, старший віцепрезидент із сервісів Apple Едді Кью заявив, що через 10 років компанія може припинити виробництво iPhone.

Також повідомлялося, що в першому кварталі 2025 року лідерство на світовому ринку смартфонів утримувала південнокорейська компанія Samsung.