Apple випустить три цікаві гаджети вже 2026 року: що про них відомо (фото)

Новинки Apple у 2026 році включатимуть iPhone Fold, MacBook Pro і Vision Air. Ці гаджети особливо виділяються серед інших анонсованих продуктів.

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Як зазначає портал 9to5Mac, з усіх очікуваних моделей iPhone Fold, MacBook Pro і Vision Air запропонують найбільше нововведень для користувача.

iPhone Fold

Модель iPhone Fold стане першим складним смартфоном Apple. У складеному вигляді цей апарат виглядатиме і відчуватиметься як звичайний iPhone, а в розкладеному — виконуватиме функції iPad mini. Коштуватиме телефон понад 2000 доларів.

iPhone Fold Фото: macrumors.com

Згідно з чутками, iPhone Fold отримає такі характеристики:

7,8-дюймовий внутрішній дисплей, 5,5-дюймовий зовнішній дисплей;

товщина в складеному вигляді ~9 мм, у розкладеному вигляді всього ~4,5 мм;

конструкція згину без складок;

Touch ID інтегрований у бічну кнопку.

Оновлений MacBook Pro

Востаннє Apple оновлювала MacBook Pro у 2021 році. Тоді ноутбук став більшим і знову отримав порти, які раніше були видалені. Очікується, що у 2026 році MacBook Pro знову стане тоншим і легшим.

MacBook Pro Фото: 9to5mac.com

Серед очікуваних нових особливостей ноутбука:

OLED-дисплей;

усунення виїмки;

лінія мікросхем M6;

підтримка стільникового зв'язку з модемом C2;

більш тонкий і легкий дизайн;

можливо, підтримка сенсорного екрана.

У виданні вважають, що наступний MacBook Pro може стати найбільшим оновленням пристрою за останні роки, а можливо, і за всю історію продукту.

Apple Vision Air

Нова гарнітура віртуальної реальності Apple Vision Air з'явиться або наприкінці 2025 року, або, що більш імовірно, у першій половині 2026 року. З чуток, продукт використовуватиме титан для зниження ваги і вийде в новому чорному кольорі.

Apple Vision Air Фото: 9to5mac.com

За даними порталу, visionOS 3 також запропонує значні оновлення функцій, які підуть на користь Vision Air і, можливо, зроблять просторові обчислення більш привабливими для всіх.

Нагадаємо, канадський блогер провів експеримент, зібравши iPhone 13 Pro з деталей, замовлених на AliExpress. Готовий пристрій працював належним чином і коштував набагато дешевше, ніж смартфон Apple з магазину.

Також повідомлялося, що новий iPhone 17 може стати рекордно тонким, але для цього виробнику доведеться пожертвувати продуктивністю, адже супертонкий корпус не може вмістити велику батарею.