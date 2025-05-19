Новий iPhone 17 обіцяють зробити найтоншим: чому насправді це провальна ідея

Нинішній рік обіцяє стати роком супертонких гаджетів. На підході вже і Samsung Galaxy S25 Edge, і iPhone 17 Air. Однак заради стилю розробники, схоже, втрачають здоровий глузд

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Про це повідомляє tomsguide.com.

Ультратонкий і легкий дизайн — головна приманка нових смартфонів. Проте у гонитві за тонким корпусом втрачається сам сенс телефону — щоб служити своєму господареві цілий день без додаткової зарядки. І тут доводиться жертвувати продуктивністю — адже супертонкий корпус не може вмістити достатньо потужну батарею.

Інсайдерські витоки говорять про те, що iPhone 17 Air навряд чи прослужить цілий день на одній зарядці — за прогнозами, це вийде тільки у 60-70% користувачів. Для порівняння, для інших представників лінійки такий показник становить 80-90%.

Apple, звісно, тримає інформацію щодо новинки в таємниці, але, схоже, що справи йдуть справді погано, — компанія має намір "воскресити" давно застарілий аксесуар — чохол-акумулятор.

Видання нагадує, що такий чохол-акумулятор було знято з виробництва після запуску iPhone 12. І тут, на думку експертів, можна дійти двох висновків.

Перший — що батарея настільки слабка, що без спеціального аксесуара не обійтися. Другий — що бездротову зарядку MagSafe на надтонкому iPhone ми можемо і не побачити.

Для прикладу Tom's Guide протестувало батарею на новому Samsung Galaxy S25 Edge і з'ясувало, що акумулятор цього телефону ємністю 3900 мАг протримався всього 12 годин і 38 хвилин. Проблема в тому, що достатньо потужна батарея вимагає і більше місця для розміщення.

Роблячи телефон тоншим, ви обмежуєте місце для великої батареї — пояснюють експерти. А якщо вам доводиться прикріплювати акумулятор до задньої панелі, щоб телефон працював цілий день, то ви зводите нанівець саму суть покупки тонкого телефону.

Зрештою, тонкий телефон все одно доведеться упаковувати в додатковий чохол, який додасть йому і товщини, і ваги, тож ідея купівлі супертонкого гаджета втрачає сенс.

Нагадаємо, що восени цього року Apple має представити свій новий смартфон iPhone 17 Air. Він може бути найтоншим ґаджетом в історії компанії — але у цього рекорду є і зворотний бік. Ультратонкий корпус не дає змоги вмістити повноцінну батарею, і ходять чутки, що новий iPhone доведеться випускати з окремим чохлом із вбудованим зовнішнім акумулятором.