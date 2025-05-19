Новый iPhone 17 обещают сделать самым тонким: почему на самом деле это провальная идея

Нынешний год обещает стать годом супертонких гаджетов. На подходе уже и Samsung Galaxy S25 Edge, и iPhone 17 Air. Однако, делая все ради стиля, разработчики, похоже, теряют здравый смысл

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Об этом сообщает tomsguide.com.

Ультратонкий и легкий дизайн – главная приманка новых смартфонов. Но в погоне за тонким корпусом теряется сам смысл телефона – чтобы служить своему хозяину целый день без дополнительной зарядки. И тут приходится жертвовать производительностью – ведь супертонкий корпус не может вместить достаточно мощную батарею.

Инсайдерские утечки говорят о том, что iPhone 17 Air вряд ли прослужит целый день на одной зарядке — по прогнозам, это получится только у 60–70% пользователей. Для сравнения, для остальных представителей линейки такой показатель составляет 80–90%.

Apple, конечно, держит информацию насчет новинки в секрете, но, похоже, что дела обстоят действительно плохо, – компания собирается «воскресить» давно изживший себя аксессуар — чехол-аккумулятор.

Издание напоминает, что такой чехол-аккумулятор был снят с производства после запуска iPhone 12. И тут, по мнению экспертов, можно сделать два вывода.

Первый – что батарея настолько слабая, что без специального аксессуара не обойтись. Второй – что беспроводную зарядку MagSafe на сверхтонком iPhone мы можем и не увидеть.

Для примера Tom's Guide протестировало батарею на новом Samsung Galaxy S25 Edge и выяснило, что аккумулятор этого телефона емкостью 3900 мАч продержался всего 12 часов и 38 минут. Проблема в том, что достаточно мощная батарея требует и больше места для размещения.

Делая телефон тоньше, вы ограничиваете место для большой батареи – поясняют эксперты. А если вам приходится прикреплять аккумулятор к задней панели, чтобы телефон работал целый день, то вы сводите на нет саму суть покупки тонкого телефона.

В конце концов, тонкий телефон все равно придется упаковывать в дополнительный чехол, который добавит ему и толщины, и веса, так что идея покупки супертонкого гаджета теряет смысл.

Напомним, что осенью этого года Apple должна представить свой новый смартфон iPhone 17 Air. Он может быть самым тонким гаджетом в истории компании – но у этого рекорда есть и обратная сторона. Ультратонкий корпус не позволяет вместить полноценную батарею, и ходят слухи, что новый iPhone придется выпускать с отдельным чехлом со встроенным внешним аккумулятором.