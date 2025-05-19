Нарешті: у новому складному iPhone може з'явитися функція, на яку користувачі чекали роками

Складана модель iPhone Fold — один з найочікуваніших гаджетів цього року, тим паче, що телефони-"розкладачки" вже є і в Samsung, і в OnePlus. З чуток, саме складаний iPhone запропонує користувачам кілька функцій, яких ті вже зачекалися, — наприклад, на одному з дисплеїв може не бути вирізу для камери.

Related video

Про це пише techradar.com.

Як зазначає видання, світ уже навчився жити з вирізом iPhone, і ситуація покращилася, коли Apple перейшла на Dynamic Island, — інтерактивний виріз на верхній частині екрана. При цьому багато користувачів хотіли б менший виріз — і iPhone Fold може здійснити це бажання.

За інформацією інсайдерів, поточний прототип складного iPhone має камеру в отворі на кришці та камеру під дисплеєм для складаного екрана. Перебуваючи під дисплеєм, вона не має створювати видимих перешкод для екрану (як це вже спостерігалося, наприклад, на Samsung Galaxy Z Fold 6).

Схоже, така камера під дисплеєм може означати, що "дні величезних вирізів" закінчуються, підсумовує видання.

Що буде з Face ID

Припускають, що в новій "розкладачці" від Apple Face ID, вочевидь, не буде розташовуватися під дисплеєм. Вірніше, Face ID взагалі не буде, а замість цього складаний iPhone отримає сенсор Touch ID збоку.

Ще інсайдери кажуть, що розмір екрана на актуальному прототипі трохи менший, ніж був на попередньому. Щоправда, вони не уточнюють, який саме у нього розмір, але відносно свійжий витік вказав на 7,74-дюймовий складаний дисплей і 5,49-дюймовий екран-кришку.

Однак, незважаючи на менший розмір, роздільна здатність дисплея не змінилася, а співвідношення сторін складного екрана для нинішнього прототипу становить 14,6:1, а в зовнішнього екрана — 14,1:1.

Раніше профільні видання писали, з посиланнями на власні поінформовані джерела, що складаний iPhone може з'явитися вже цього року. Але інші джерела стверджують, що компанія Apple ще не завершила розробку дизайну, і новий смартфон з'явиться не раніше кінця 2026 року.