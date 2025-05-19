Наконец-то: в новом складном iPhone может появиться функция, которую пользователи ждали годами

Складная модель iPhone Fold – один из самых ожидаемых гаджетов в этом году, тем более, что телефоны-«раскладушки» уже есть и у Samsung, и у OnePlus. По слухам, именно складной iPhone предложит пользователям несколько функций, которых те заждались, – например, на одном из дисплеев может не быть выреза для камеры.

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Об этом пишет techradar.com.

Как отмечает издание, мир уже научился жить с вырезом iPhone, и ситуация улучшилась, когда Apple перешла на Dynamic Island, — интерактивный вырез на верхней части экрана. При этом многие пользователи предпочли бы меньший вырез – и iPhone Fold может исполнить это желание.

По информации инсайдеров, у текущего прототипа складного iPhone есть камера в отверстии на крышке и камера под дисплеем для складного экрана. Находясь под дисплеем, она не должен создавать видимых помех для экрана (как это уже наблюдалось, например, на Samsung Galaxy Z Fold 6).

Похоже, такая камера под дисплеем может означать, что "дни огромных вырезов" заканчиваются, подытоживает издание.

Что будет с Face ID

Предполагают, что в новой "раскладушке" от Apple Face ID, по всей видимости, не будет располагаться под дисплеем. Вернее, Face ID вообще не будет, а вместо этого складной iPhone получит сенсор Touch ID сбоку.

Еще инсайдеры говорят, что размер экрана на актуальном прототипе немного меньше, чем был на предыдущем. Правда, они не уточняют, какой именно у него размер, но довольно недавняя утечка указала на 7,74-дюймовый складной дисплей и 5,49-дюймовый экран-крышку.

Однако, несмотря на меньший размер, разрешения дисплея не изменилось, а соотношение сторон складного экрана для нынешнего прототипа составляет 14,6:1, а у внешнего экрана — 14,1:1.

Ранее профильные издания писали, со ссылками на собственные информированные источники, что складной iPhoneможет появиться уже в этом году. Но другие источники утверждают, что компания Apple еще не завершила разработку дизайна, и новый смартфон появится не раньше конца 2026 года.