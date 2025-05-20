iPhone за 373 долари: блогер зібрав флагман Apple із деталей AliExpress (відео)

Канадський блогер провів експеримент, зібравши iPhone 13 Pro з деталей, замовлених на AliExpress. Готовий пристрій працював належним чином і коштував набагато дешевше, ніж смартфон Apple з магазину.

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Збірка iPhone 13 Pro з деталей з AliExpress

Перше, що продемонстрував блогер — корпус за 65 доларів, який містив порт зарядки, динаміки та навіть таптик-двигун. Він також зазначив, що модуль камери за 56 доларів, ймовірно, є справжнім обладнанням Apple. Потрійна матриця лінз виглядала ідентично офіційним деталям Apple, аж до сапфірового скла, що покриває кожну лінзу.

"У той час як китайські підробки стають дедалі складнішими, цей конкретний компонент, мабуть, було або відновлено з пошкодженого iPhone, або переспрямовано з ланцюжка поставок Apple — звичайне явище в темному світі глобального виробництва електроніки, де заводські перевитрати загадковим чином потрапляють на ринки", — зазначили експерти порталу NewsBreak.

Материнська плата за ціною в 161 долар прибула з фронтальною камерою, точковим проектором і системою Face ID. Зі свого боку екран OLED за 84 долари, за словами збирача, був товстішим, ніж оригінал Apple. Під час увімкнення дисплей функціонував коректно, зокрема працювала функція розпізнавання облич Apple Face ID.

Куплена блогером батарея також виглядала дуже схожою на оригінал Apple. При цьому Phone Repair Guru зазначив, що її ємність зменшувалася швидше, ніж в оригіналу, через цикли зарядки, які вона, імовірно, вже перенесла.

Блогер наголосив, що збірка смартфона без таблиці гвинтів виявилася складною, оскільки кожне крихітне кріплення вимагало ретельного розгляду і досвіду. За його словами, безпечніше залишити гвинт, ніж вставити неправильний.

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У міру просування збірки також виникли труднощі з розміщенням компонентів. Деталі AliExpress, хоча й функціональні, іноді трохи відрізнялися за розмірами від оригіналів Apple, створюючи несподівані проблеми.

Зрештою збирачеві вдалося подолати всі труднощі, після чого пристрій нормально ввімкнувся і завантажився. Процес активації пройшов без незвичайних помилок, і всі основні функції працювали так, як і очікувалося.

Усі компоненти обійшлися Phone Repair Guru у 373 долари. За новий iPhone 13 Pro йому довелося б заплатити 999 доларів, а за відновлений — близько 513 доларів.

Нагадаємо, застарілий смартфон можна перетворити на функціональну камеру відеоспостереження для будинку, не витративши при цьому ні копійки.

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