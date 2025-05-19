Хакери атакували iPhone у 100 країнах світу: чиї смартфони опинилися під загрозою

Компанія Apple повідомила низку користувачів iPhone про те, що вони стали жертвами шпигунського програмного забезпечення (ПЗ).

Related video

Про це пише TechCrunch з посиланням на ймовірних жертв шкідливої програми. Щонайменше двоє людей заявили, що вони були серед тих, хто отримав повідомлення від Apple.

Так, італійський журналіст Чіро Пеллегріно повідомив, що отримав електронного листа і текстове повідомлення від Apple з повідомленням про атаку шпигунського ПЗ. У повідомленні також йшлося, що він не єдиний, хто зазнав атаки.

"Сьогоднішнє повідомлення надсилається порушеним користувачам у 100 країнах. Це дійсно сталося? Так, це не жарт", — зазначив Пеллегріно.

Важливо

До 400 млн доларів збитків: одну з найбільших криптобірж США зламали хакери

Подібне повідомлення отримала голландська активістка Єва Влардінгербрук. Вона розцінює атаку як спробу змусити її замовкнути за допомогою залякування.

"Ця атака, ймовірно, націлена саме на вас через те, хто ви або що ви робите. Хоча під час виявлення таких атак ніколи не можна досягти абсолютної впевненості", — йдеться в листі Apple до Влардінгербрук.

Як зазначають у виданні, поки не зрозуміло, до якої шпигунської кампанії належать повідомлення Apple. Минулого року компанія двічі повідомляла користувачів у десятках країн про те, що вони зазнали атаки неназваного шпигунського ПЗ.

Нагадаємо, експерти з безпеки виявили в багатьох додатках для смартфонів Android шкідливе ПЗ Kaleidoskope.

Також повідомлялося, що дослідники виявили новий клас вразливостей процесорів Intel, який можуть використовувати хакери.