Видаліть негайно: у популярних додатках для Android виявлено шкідливе ПЗ

Експерти з безпеки виявили в багатьох додатках для смартфонів Android шкідливе програмне забезпечення (ПЗ) Kaleidoskope.

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Як зазначає видання CHIP, дослідники безпеки склали список додатків, які містять ПЗ Kaleidoskope. Усі вони є шкідливими та часто працюють непомітно у фоновому режимі.

Шкідливі програми Фото: Integralads

Згадані програми можуть викрадати особисті дані, показувати нав'язливу рекламу, а також заразити гаджет вірусом. Усе це робить смартфон легкодоступним для кіберзлочинців, тому їх варто якнайшвидше видалити

Як виявити додаток зі шкідливим ПЗ Kaleidoskope:

зайдіть у налаштування телефону;

виберіть розділ "Додатки";

уважно вивчіть список встановлених додатків;

зверніть увагу на додатки, які здаються незнайомими або запитують незвичайні дозволи (наприклад, доступ до камери, мікрофона, місця розташування без видимої причини).

Експерти закликають завантажувати додатки тільки з надійних джерел, таких як офіційний Google Play Store або App Store, а також завжди перевіряти запитувані дозволи.

Нагадаємо, дослідники виявили новий клас вразливостей процесорів Intel, який хакери можуть використовувати, щоб отримати несанкціонований доступ до особистих даних.

Також повідомлялося, що зловмисники знайшли новий спосіб отримувати зашифровані облікові дані користувачів Google Chrome та інших популярних браузерів на системах Windows.