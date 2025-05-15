Удалите немедленно: в популярных приложениях для Android выявлено вредоносное ПО

Эксперты по безопасности обнаружили во многих приложениях для смартфонов Android вредоносное программное обеспечение (ПО) Kaleidoskope.

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Как отмечает издание CHIP, исследователи безопасности составили список приложений, которые содержат ПО Kaleidoskope. Все они являются вредоносными и часто работают незаметно в фоновом режиме.

Вредоносные приложения Фото: Integralads

Упомянутые программы могут похищать личные данные, показывать навязчивую рекламу, а также заразить гаджет вирусом. Все это делает смартфон легкодоступным для киберпреступников, поэтому их стоит поскорее удалить

Как выявить приложение с вредоносным ПО Kaleidoskope:

зайдите в настройки телефона;

выберете раздел "Приложения";

внимательно изучите список установленных приложений;

обратите внимание на приложения, которые кажутся незнакомыми или запрашивают необычные разрешения (например, доступ к камере, микрофону, местоположению без видимой причины).

Эксперты призывают загружать приложения только из надежных источников, таких как официальный Google Play Store или App Store, а также всегда проверять запрашиваемые разрешения.

Напомним, исследователи обнаружили новый класс уязвимостей процессоров Intel, который хакеры могут использовать, чтобы получить несанкционированный доступ к личным данным.

Также сообщалось, что злоумышленники нашли новый способ получать зашифрованные учетные данные пользователей Google Chrome и других популярных браузеров на системах Windows.