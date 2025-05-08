"Обновите телефон Android прямо сейчас": пользователей предупредили об опасности кибератак

Вы можете стать целью, даже если ничего не сделаете — вам не нужно нажимать на ссылку или открывать сообщение, чтобы стать жертвой.

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Об этом пишет thesun.co.uk.

Единственный способ гарантировать безопасность — обновить телефон Android. Последнее обновление Google включает два патча — 2025-05-01 и 2025-05-05, — которые располагают 28 и 22 исправлениями ошибок безопасности соответственно.

"Мы призываем всех пользователей принять эти обновления для своих устройств", — заявила Google.

Чтобы проверить версию ОС Android на смартфоне, перейдите в Настройки — О телефоне — Версия Android. Затем, чтобы получить последние обновления, перейдите в Настройки — Система — Обновление ПО и следуйте инструкциям на экране.

Список устройств, которым доступны исправления:

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9a

Google не раскрыла, что именно происходит с жертвами атаки. Компания предупредила, что одна ошибка "может быть ограничена целенаправленной эксплуатацией". Объяснения, как именно работают атаки, не разглашаются, чтобы помешать опытным мошенникам воспользоваться уязвимостями.

Обновление телефона — один из лучших способов обеспечить его безопасность, поскольку Google регулярно выпускает обновления. А если ваш телефон настолько старый, что больше не получает обновлений, это подвергает его серьезной опасности взлома хакерами. Стоит приобрести новую модель телефона, которая может получать последние обновления, иначе киберпреступники смогут воспользоваться ошибками, которые компания еще не исправила.

Ранее мы писали, что на смартфонах появится функция, которая упростит миллионам жизнь. Компания Google представила новый инструмент на базе искусственного интеллекта под названием Simplify. Как заявляют разработчики, он поможет пользователю разобрать и понять даже самый сложный текст.