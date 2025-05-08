"Оновіть телефон Android просто зараз": користувачів попередили про небезпеку кібератак

Ви можете стати ціллю, навіть якщо нічого не зробите — вам не потрібно натискати на посилання або відкривати повідомлення, щоб стати жертвою.

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Про це пише thesun.co.uk.

Єдиний спосіб гарантувати безпеку — оновити телефон Android. Останнє оновлення Google містить два патчі — 2025-05-01 і 2025-05-05-05, — які мають 28 і 22 виправлення помилок безпеки відповідно.

"Ми закликаємо всіх користувачів прийняти ці оновлення для своїх пристроїв", — заявила Google.

Щоб перевірити версію ОС Android на смартфоні, перейдіть у Налаштування — Про телефон — Версія Android. Потім, щоб отримати останні оновлення, перейдіть у Налаштування — Система — Оновлення ПЗ і дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Список пристроїв, яким доступні виправлення:

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Планшет

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9a

Google не розкрила, що саме відбувається з жертвами атаки. Компанія попередила, що одна помилка "може бути обмежена цілеспрямованою експлуатацією". Пояснення, як саме працюють атаки, не розголошуються, щоб завадити досвідченим шахраям скористатися вразливостями.

Оновлення телефону — один із найкращих способів забезпечити його безпеку, оскільки Google регулярно випускає оновлення. А якщо ваш телефон настільки старий, що більше не отримує оновлень, це наражає його на серйозну небезпеку зламу хакерами. Варто придбати нову модель телефону, яка може отримувати останні оновлення, інакше кіберзлочинці зможуть скористатися помилками, які компанія ще не виправила.

Раніше ми писали, що на смартфонах з'явиться функція, яка спростить мільйонам життя. Компанія Google представила новий інструмент на базі штучного інтелекту під назвою Simplify. Як заявляють розробники, він допоможе користувачеві розібрати і зрозуміти навіть найскладніший текст.