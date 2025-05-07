На смартфонах з'явиться функція, яка спростить мільйонам життя: про що йдеться

Компанія Google представила новий інструмент на базі штучного інтелекту під назвою Simplify. Як заявляють розробники, він допоможе користувачеві розібрати і зрозуміти навіть найскладніший текст.

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Про це повідомляє androidauthority.com.

Наприклад, Simplify можна використовувати для розуміння тексту з безліччю технічних термінів. Новий інструмент використовує ШІ Gemini від Google, щоб зробити текст доступнішим для розуміння, але при цьому не упустити важливих деталей.

Зокрема, Simplify може зрозуміло розібрати медичні терміни — приміром, "емфізема" (стан, за якого ушкоджуються повітряні мішечки в легенях) або "фіброз" (щільна сполучна тканина або рубцювання, що розвиваються у відповідь на ушкодження). Таким чином, читачеві не потрібно буде самому шукати пояснення термінології на окремій сторінці.

Свою новинку Google запускає як додаток і для iOS.

Для того, щоб отримати доступ до функції Simplify, просто перейдіть на будь-яку веб-сторінку в додатку iOS Google, виділіть складний текст, потім виберіть значок "Simplify", що з'явився. З'явиться нове спливаюче вікно з більш простою і легкою версією цього тексту, щоб ви могли краще зрозуміти його. При цьому немає необхідності залишати веб-сторінку, на якій ви перебуваєте.

Скріншот Фото: Google

Як ідеться в повідомленні в блозі на офіційному сайті Google, інструмент Simplify пропонує новий підхід до уточнення підказок, розроблений Google Research, і використовує Gemini, щоб зробити складний текст зрозумілішим. Під час дослідницького тестування його учасники виявили, що спрощений текст був для них значно кориснішим за вихідний складний текст, і інформація, отримана з такого тексту, набагато краще відкладалася в пам'яті.

Поки що новий інструмент передбачений тільки для iOS. Чи буде подальше розширення — у Google ще не повідомляють.

Раніше в компанії Google анонсували впровадження нового набору функцій з режимом розширеного захисту, щоб смартфони не можна було вкрасти. Наприклад, передбачена опція, яка дасть змогу аналізувати журнали цифрової активності, якщо сталося небажане "вторгнення".

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