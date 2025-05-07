На смартфонах появится функция, которая упростит миллионам жизнь: о чем речь

Компания Google представила новый инструмент на базе искусственного интеллекта под названием Simplify. Как заявляют разработчики, он поможет пользователю разобрать и понять даже самый сложный текст.

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Об этом сообщает androidauthority.com.

К примеру, Simplify можно использовать для понимания текста с множеством технических терминов. Новый инструмент использует ИИ Gemini от Google, чтобы сделать текст более доступным для понимания, но при этом не упустить важных деталей.

В частности, Simplify может понятно разобрать медицинские термины – к примеру, «эмфизема» (состояние, при котором повреждаются воздушные мешочки в легких) или «фиброз» (плотная соединительная ткань или рубцевание, которые развиваются в ответ на повреждение). Таким образом, читателю не нужно будет самому искать пояснение терминологии на отдельной странице.

Свою новинку Google запускает в качестве приложения и для iOS.

Для того, чтобы получить доступ к функции Simplify, просто перейдите на любую веб-страницу в приложении iOS Google, выделите сложный текст, затем выберите появившийся значок «Simplify». Появится новое всплывающее окно с более простой и легкой версией этого текста, чтобы вы могли лучше понять его. При этом нет необходимости покидать веб-страницу, на которой вы находитесь.

Скриншот Фото: Google

Как говорится в сообщении в блоге на официальном сайте Google, инструмент Simplify предлагает новый подход к уточнению подсказок, разработанный Google Research, и использует Gemini, чтобы сделать сложный текст более понятным. В ходе исследовательского тестирования его участники обнаружили, что упрощенный текст был для них значительно более полезным, чем исходный сложный текст, и информация, полученная из такого текста, намного лучше откладывалась в памяти.

Пока что новый инструмент предусмотрен только для iOS. Будет ли дальнейшее расширение – в Google еще не сообщают.

Ранее в компании Google анонсировали внедрение нового набора функций с режимом расширенной защиты, чтобы смартфоны нельзя было украсть. Например, предусмотрена опция, которая позволит анализировать журналы цифровой активности, если произошло нежелательное «вторжение».

Также Фокус писал о том, как не стать жертвой мошенников, которые воруют пароли пользователей, используя Google Chrome и другие популярные браузеры на системах Windows.