Хакеры атаковали iPhone в 100 странах мира: чьи смартфоны оказались под угрозой

Компания Apple уведомила ряд пользователей iPhone о том, что они стали жертвами шпионского программного обеспечения (ПО).

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Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на предполагаемых жертв вредоносной программы. По меньшей мере два человека заявили, что они были среди тех, кто получил уведомления от Apple.

Так, итальянский журналист Чиро Пеллегрино сообщил, что получил электронное письмо и текстовое сообщение от Apple с уведомлением об атаке шпионского ПО. В сообщении также говорилось, что он не единственный, кто подвергся атаке.

"Сегодняшнее уведомление отправляется затронутым пользователям в 100 странах. Это действительно произошло? Да, это не шутка", — отметил Пеллегрино.

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Подобное сообщение получила голландская активистка Ева Влардингербрук. Она расценивает атаку как попытку заставить ее замолчать с помощью запугивания.

"Эта атака, вероятно, нацелена именно на вас из-за того, кто вы или что вы делаете. Хотя при обнаружении таких атак никогда нельзя достичь абсолютной уверенности", — говорится в письме Apple к Влардингербрук.

Как отмечают в издании, пока не ясно, к какой шпионской кампании относятся уведомления Apple. В прошлом году компания дважды уведомляла пользователей в десятках стран о том, что они подверглись атаке неназванного шпионского ПО.

Напомним, эксперты по безопасности обнаружили во многих приложениях для смартфонов Android вредоносное ПО Kaleidoskope.

Также сообщалось, что исследователи выявили новый класс уязвимостей процессоров Intel, который могут использовать хакеры.