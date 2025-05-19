Не кладіть мокрий смартфон у рис: названо найбезпечніший спосіб висушити гаджет
Популярні способи видалення води з промоклого смартфона можуть нашкодити пристрою. При цьому існують більш безпечні та ефективні трюки.
Про те, як правильно висушити промоклий смартфон, пише The Sun, наводячи як приклад iPhone від Apple. У виданні також назвали поширені помилки власників телефонів.
Як не можна сушити смартфон
За словами експертів, занурення гаджета в миску з рисом — не дуже ефективний метод видалення вологи. Ба більше, в Apple стверджують, що дрібні частинки крупи можуть завдати шкоди смартфону.
Також не варто намагатися висушити телефон за допомогою зовнішнього джерела тепла або стисненого повітря. Ще одна помилка — вставляти в роз'єм сторонні предмети, наприклад, ватні палички або паперові рушники.
Як зазначають у виданні, у разі потрапляння в порт Lightning або USB-C на iPhone з'явиться спливаюче вікно, де буде написано: "Зарядка недоступна. У роз'ємі Lightning виявлено рідину". У такому разі потрібно від'єднати телефон, щоб дати роз'єму висохнути. Це може зайняти кілька годин.
"Якщо ви заряджаєте iPhone, коли роз'єм Lightning або USB-C мокрий, контакти на роз'ємі або кабелі можуть піддатися корозії і призвести до незворотного пошкодження або припинення роботи", — попереджають в Apple.
Як правильно висушити телефон
За даними видання, є два методи, які варто спробувати. Перший метод заснований на офіційних рекомендаціях Apple:
- акуратно постукайте смартфоном по руці, спрямувавши промоклий роз'єм вниз;
- залиште гаджет у сухому місці з невеликим припливом повітря;
- почекайте щонайменше 30 хвилин, потім повторіть спробу зарядки.
Другий метод — це не офіційні рекомендації, але, за даними видання, багато користувачів iPhone стверджують, що він працює. Він полягає в поміщенні смартфона в герметичний пакет із пакетиками силікагелю. Їх можна знайти в коробках з новим взуттям або меблями, або ж замовити в інтернеті.Важливо
"Ці пакетики, які ви також можете купити на Amazon, набагато краще вбирають вологу з повітря, ніж рис. Не кажучи вже про те, що вони не будуть ховатися в кутах або щілинах, де зберігається iPhone. У вас напевно є вдома кілька пакетиків із силікагелем, тож візьміть кілька і спробуйте використовувати їх", — підсумували у виданні.
Нагадаємо, компанія Doogee представила міцний смартфон V Max S з величезною батареєю, здатний витримати падіння з висоти 3 метрів без додаткового захисту. Його також можна без проблем занурювати у воду або бруд завдяки захисту IP68/IP69K.
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