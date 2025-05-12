Можна не заряджати 2 місяці: вийшов "невбиваний" смартфон Doogee V Max S (фото)

Компанія Doogee додала до своєї лінійки міцних смартфонів V Max нову модель V Max S з величезною батареєю, екраном 120 Гц і двома ліхтарями для кемпінгу.

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Про це повідомляє New Atlas. Doogee V Max S позиціонується як надміцний смартфон, здатний витримати падіння з висоти 3 метрів без додаткового захисту. Його також можна без проблем занурювати у воду або бруд завдяки захисту IP68/IP69K.

Смартфон Doogee V Max S Фото: Doogee

Телефон отримав ударостійку рамку, а також стійкий до подряпин дисплей FHD+ (1080 x 2408), який чутливий до дотиків рук у рукавичках і може похвалитися зручною для ігор частотою оновлення 120 Гц.

Doogee V Max S поставляється з акумулятором ємністю 22 000 мАг, який розрахований на 156 годин телефонних чатів, 45 годин перегляду відео, 142 години прослуховування мобільної музики або 18 годин серфінгу в інтернеті. У режимі очікування він може протриматися без зарядки понад 2 місяці, що робить його зручним для мандрівників. Важить такий апарат цілих 536 грамів.

Смартфон підтримує 33-ватну дротову швидку зарядку, а також 5-ватну зворотну зарядку для підзарядки інших гаджетів на ходу. Два модулі ліхтарів для кемпінгу на задній панелі здатні освітити темну дику місцевість на п'яти рівнях із загальною піковою яскравістю 1200 люмен.

Смартфон Doogee V Max S Фото: Doogee

Що стосується фото і відео, V Max S отримав 108-мегапіксельну основну камеру F1.89, 20-мегапіксельну камеру нічного бачення з кутом огляду 77 градусів і 2-мегапіксельним макрооб'єктивом, а також 16-мегапіксельну селфі-камеру. Система камер отримала ШІ-технологію стабілізації зображення для швидкої зйомки.

Телефон працює на Android 14, підтримує Wi-Fi 6 і 5G та Bluetooth 5.2. "Мізками" процесора виступає чипсет MediaTek Dimensity 7050 5G з восьмиядерним процесором і графікою Mali. Він спирається на 8 ГБ оперативної пам'яті, а для виконання високопродуктивних завдань може задіяти ще 16 ГБ віртуальної пам'яті з 256 ГБ вбудованого сховища.

На сьогодні Doogee V Max S продається за ціною 479,99 доларів США.

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