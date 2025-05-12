Можно не заряжать 2 месяца: вышел "неубиваемый" смартфон Doogee V Max S (фото)

Компания Doogee добавила в свою линейку прочных смартфонов V Max новую модель V Max S с огромной батареей, экраном 120 Гц и двумя фонарями для кемпинга.

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Об этом сообщает New Atlas. Doogee V Max S позиционируется как сверхпрочный смартфон, способный выдержать падение с высоты 3 метров без дополнительной защиты. Его также можно без проблем погружать в воду или грязь благодаря защите IP68/IP69K.

Смартфон Doogee V Max S Фото: Doogee

Телефон получил ударопрочную рамку, а также устойчивый к царапинам дисплей FHD+ (1080 x 2408), который чувствителен к прикосновениям рук в перчатках и может похвастаться удобной для игр частотой обновления 120 Гц.

Doogee V Max S поставляется с аккумулятором емкостью 22 000 мАч, который рассчитан на 156 часов телефонных чатов, 45 часов просмотра видео, 142 часа прослушивания мобильной музыки или 18 часов серфинга в интернете. В режиме ожидания он может продержаться без зарядки более 2 месяцев, что делает его удобным для путешественников. Весит такой аппарат целых 536 грамм.

Смартфон поддерживает 33-ваттную проводную быструю зарядку, а также 5-ваттную обратную зарядку для подзарядки других гаджетов на ходу. Два модуля фонарей для кемпинга на задней панели способны осветить темную дикую местность на пяти уровнях с общей пиковой яркостью 1200 люмен.

Смартфон Doogee V Max S Фото: Doogee

Что касается фото и видео, V Max S получил 108-мегапиксельную основную камеру F1.89, 20-мегапиксельную камеру ночного видения с углом обзора 77 градусов и 2-мегапиксельным макрообъективом, а также 16-мегапиксельную селфи-камеру. Система камер получила ИИ-технологию стабилизации изображения для быстрой съемки.

Телефон работает на Android 14, поддерживает Wi-Fi 6 и 5G и Bluetooth 5.2. "Мозгами" процессора выступает чипсет MediaTek Dimensity 7050 5G с восьмиядерным процессором и графикой Mali. Он опирается на 8 ГБ оперативной памяти, а для выполнения высокопроизводительных задач может задействовать еще 16 ГБ виртуальной памяти из 256 ГБ встроенного хранилища.

На сегодня Doogee V Max S продается по цене 479,99 долларов США.

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