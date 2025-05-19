Не кладите мокрый смартфон в рис: назван самый безопасный способ высушить гаджет

Популярные способы удаления воды из промокшего смартфона могут навредить устройству. При этом существуют более безопасные и эффективные трюки.

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О том, как правильно высушить промокший смартфон, пишет The Sun, приводя в пример iPhone от Apple. В издании также назвали распространенные ошибки владельцев телефонов.

Как нельзя сушить смартфон

По словам экспертов, погружение гаджета в миску с рисом — не очень эффективный метод удаления влаги. Более того, в Apple утверждают, что мелкие частицы крупы могут нанести вред смартфону.

Также не стоит пытаться высушить телефон с помощью внешнего источника тепла или сжатого воздуха. Еще одна ошибка — вставлять в разъем посторонние предметы, например, ватные палочки или бумажные полотенца.

Как отмечают в издании, при попадании в порт Lightning или USB-C на iPhone появится всплывающее окно, где будет написано: "Зарядка недоступна. В разъеме Lightning обнаружена жидкость". В таком случае нужно отсоединить телефон, чтобы дать разъему высохнуть. Это может занять несколько часов.

"Если вы заряжаете iPhone, когда разъем Lightning или USB-C мокрый, контакты на разъеме или кабеле могут подвергнуться коррозии и привести к необратимому повреждению или прекращению работы", — предупреждают в Apple.

Как правильно высушить телефон

По данным издания, есть два метода, которые стоит попробовать. Первый метод основан на официальных рекомендациях Apple:

аккуратно постучите смартфоном по руке, направив промокший разъем вниз;

оставьте гаджет в сухом месте с небольшим притоком воздуха;

подождите не менее 30 минут, затем повторите попытку зарядки.

Второй метод — это не официальные рекомендации, но, по данным издания, многие пользователи iPhone утверждают, что он работает. Он заключается в помещении смартфона в герметичный пакет с пакетиками силикагеля. Их можно найти в коробках новой обувью или мебелью, либо же заказать в интернете.

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"Эти пакетики, которые вы также можете купить на Amazon, гораздо лучше впитывают влагу из воздуха, чем рис. Не говоря уже о том, что они не будут прятаться в углах или щелях, где хранится iPhone. У вас наверняка есть дома несколько пакетиков с силикагелем, так что возьмите несколько и попробуйте использовать их", — заключили в издании.

Напомним, компания Doogee представила прочный смартфон V Max S с огромной батареей, способный выдержать падение с высоты 3 метров без дополнительной защиты. Его также можно без проблем погружать в воду или грязь благодаря защите IP68/IP69K.

Фокус также писал о том, как заряжать телефон, чтобы не испортить батарею. Среди распространенных ошибок — слишком частая зарядка, слишком высокий или низкий уровень заряда, дешевые зарядные устройства и внешние факторы.