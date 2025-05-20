iPhone за 373 доллара: блогер собрал флагман Apple из деталей AliExpress (видео)

Канадский блогер провел эксперимент, собрав iPhone 13 Pro из деталей, заказанных на AliExpress. Готовое устройство работало должным образом и стоило намного дешевле, чем смартфон Apple из магазина.

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Эксперт подробно показал процесс сборки iPhone на своем YouTube-канале Phone Repair Guru.

Сборка iPhone 13 Pro из деталей с AliExpress

Первое, что продемонстрировал блогер — корпус за 65 долларов, который включал порт зарядки, динамики и даже таптик-двигатель. Он также отметил, что модуль камеры за 56 долларов, вероятно, является подлинным оборудованием Apple. Тройная матрица линз выглядела идентично официальным деталям Apple, вплоть до сапфирового стекла, покрывающего каждую линзу.

"В то время как китайские подделки становятся все более сложными, этот конкретный компонент, по-видимому, был либо восстановлен из поврежденного iPhone, либо перенаправлен из цепочки поставок Apple — обычное явление в темном мире глобального производства электроники, где заводские перерасходы загадочным образом попадают на рынки", — отметили эксперты портала NewsBreak.

Материнская плата по цене в 161 доллар прибыла с фронтальной камерой, точечным проектором и системой Face ID. В свою очередь экран OLED за 84 доллара, по словам сборщика, был толще, чем оригинал Apple. При включении дисплей функционировал корректно, в том числе работала функция распознавания лиц Apple Face ID.

Купленная блогером батарея также выглядела очень похожей на оригинал Apple. При этом Phone Repair Guru отметил, что ее емкость уменьшалась быстрее, чем у оригинала из-за циклов зарядки, которые она, предположительно, уже перенесла.

Блогер подчеркнул, что сборка смартфона без таблицы винтов оказалась сложной, так как каждый крошечный крепеж требовал тщательного рассмотрения и опыта. По его словам, безопаснее оставить винт, чем вставить неправильный.

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По мере продвижения сборки также возникли трудности с размещением компонентов. Детали AliExpress, хотя и функциональные, иногда немного отличались по размерам от оригиналов Apple, создавая неожиданные проблемы.

В конечном итоге сборщику удалось преодолеть все трудности, после чего устройство нормально включилось и загрузилось. Процесс активации прошел без необычных ошибок, и все основные функции работали так, как и ожидалось.

Все компоненты обошлись Phone Repair Guru в 373 доллара. За новый iPhone 13 Pro ему пришлось бы заплатить 999 долларов, а за восстановленный — около 513 долларов.

Напомним, устаревший смартфон можно превратить в функциональную камеру видеонаблюдения для дома, не потратив при этом ни копейки.

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