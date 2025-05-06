Новая технология LG превратит поверхности в дисплеи: как она работает (видео)

Компания LG Display представила на выставке SID Display Week 2025 растягивающуюся OLED-панель Stretchable, которая обещает превратить любое внутреннее пространство автомобиля в сенсорный экран.

Related video

Об этом говорится в пресс-релизе LG. По данным компании, дисплей Stretchable может расширяться до 50%, сохраняя высокое разрешение 100 ppi и полный цвет RGB, сравнимый со стандартным монитором.

Растягивающийся дисплей LG

Ожидается, что технология будет использоваться в автомобилях. Как объясняют в компании, при касании экрана плоский гибкий дисплей Stretchable будет расширяться и выдвигать сенсорные кнопки.

"Центральная панель обычного автомобиля требует отдельного автомобильного дисплея и физических кнопок. Однако при использовании растягивающегося дисплея экран может свободно расширяться, позволяя дисплею и кнопкам плавно сливаться в один экран", — заявили в LG Display.

Технология Stretchable Фото: LG Display

Сенсорное управление автомобилем: насколько это возможно

Как отмечает PC Gamer новая технология LG могла бы стать компромиссом между сенсорными экранами и физическим управлением авто. В настоящее время автомобильная промышленность находится в своего рода переходной фазе.

Так, весь модельный ряд Tesla, суббренд ID VW и последние электромобили Volvo подверглись критике за активное использование сенсорных экранов для управления такими функциями, как климат-контроль и аудио эффекты.

Важно

"Дисплей мечты": LG создала первую в мире Blue PHOLED-панель, где она появится

Противники технологии указывают на то, что что сенсорные экраны нельзя использовать только на ощупь, в отличие от физических элементов управления. Это означает, что водителю придется отрывать взгляд от дороги.

В издании считают, что растягивающаяся технология LG может решить эту проблему, позволяя водителю выбирать, какие элементы управления ему нужны, а затем присваивать их виртуальной кнопке, которая выступает из дисплея и чувствуется без прямого взгляда.

Напомним, компания Samsung представила в Южной Корее тройной лазерный ультракороткофокусный проектор Premiere 5 с функцией сенсорного экрана.