Превратит стол в сенсор: Samsung представила уникальный лазерный проектор (фото)

Компания Samsung представила в Южной Корее тройной лазерный ультракороткофокусный проектор Premiere 5 с функцией сенсорного экрана.

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Как отмечает New Atlas, устройства, проецирующие визуальные эффекты, с которыми можно взаимодействовать, пока являются редкостью на рынке. Ожидается, что новый проектор Samsung изменит это.

Сенсорный проектор Premiere 5 Фото: Samsung

Проектор работает на операционной системе Tizen с интеграцией TV Plus и AirPlay, а также имеет встроенное управление SmartThings. Он охватывает 154% цветовой гаммы DCI-P3, поддерживает контент HDR+ и HLG и может похвастаться динамической контрастностью 450 000:1. Есть функции автофокусировки, автоматической коррекции трапецеидальных искажений и подгонки под экран.

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Premiere 5 получил два порта, включая один с аудиовозвратом, плюс USB-C, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi5. Для геймеров предусмотрен доступ к Samsung Gaming Hub, есть режим AI Auto для быстрой оптимизации, дисплей можно развернуть до формата 32:9, а функция Dynamic Black должна придать теням детализацию.

Заявленная цена Premiere 5 в Южной Корее — 1,85 млн корейских вон (около 1280 долларов США).

Как работает сенсор Premiere 5

Проектор Premiere 5 оснащен инфракрасной камерой и инфракрасным лазерным модулем, которые обеспечивают сенсорное управление. Они одновременно отслеживают до 10 точек касания в пределах изображения, которое проецируется.

Сенсорный проектор Premiere 5 Фото: Samsung

Чтобы использовать этот режим, проектор должен быть установлен в опорной конструкции. Как отмечают авторы статьи, видео в сети подтверждают, что реакция на прикосновение мгновенная, однако есть некоторые проблемы с тенью.

Сенсорный проектор Premiere 5 Фото: Samsung

Напомним, китайский производитель Dangbei выпустила на международный рынок светодиодный проектор Dangbei N2 mini.

Также сообщалось, что компания Lenovo выпустила недорогой компактный проектор Xiaoxin 100M.