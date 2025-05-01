Перетворить стіл на сенсор: Samsung представила унікальний лазерний проектор (фото)
Компанія Samsung представила в Південній Кореї потрійний лазерний ультракороткофокусний проектор Premiere 5 з функцією сенсорного екрана.
Як зазначає New Atlas, пристрої, що проектують візуальні ефекти, з якими можна взаємодіяти, поки що є рідкістю на ринку. Очікується, що новий проектор Samsung змінить це.
Проектор працює на операційній системі Tizen з інтеграцією TV Plus і AirPlay, а також має вбудоване управління SmartThings. Він охоплює 154% колірної гами DCI-P3, підтримує контент HDR+ і HLG і може похвалитися динамічною контрастністю 450 000:1. Є функції автофокусування, автоматичної корекції трапецеїдальних спотворень і підгонки під екран.Важливо
Premiere 5 отримав два порти, включно з одним з аудіозверненням, плюс USB-C, Bluetooth 5.2 і Wi-Fi5. Для геймерів передбачено доступ до Samsung Gaming Hub, є режим AI Auto для швидкої оптимізації, дисплей можна розгорнути до формату 32:9, а функція Dynamic Black має надати тіням деталізацію.
Заявлена ціна Premiere 5 у Південній Кореї — 1,85 млн корейських вон (близько 1280 доларів США).
Як працює сенсор Premiere 5
Проектор Premiere 5 оснащений інфрачервоною камерою та інфрачервоним лазерним модулем, які забезпечують сенсорне керування. Вони одночасно відстежують до 10 точок дотику в межах зображення, що проектується.
Щоб використовувати цей режим, проектор має бути встановлений в опорній конструкції. Як зазначають автори статті, відео в мережі підтверджують, що реакція на дотик миттєва, проте є деякі проблеми з тінню.
Нагадаємо, китайський виробник Dangbei випустив на міжнародний ринок світлодіодний проектор Dangbei N2 mini.
Також повідомлялося, що компанія Lenovo випустила недорогий компактний проектор Xiaoxin 100M.