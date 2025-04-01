Дешевий проектор Lenovo 100M з'явився в продажу: як працює і скільки коштує (відео)

Китайський виробник Lenovo випустив недорогий компактний проектор Xiaoxin 100M у продаж по всьому світу.

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Про це стало відомо порталу Notebook Сheck.

Lenovo 100M — це LCD-проектор із роздільною здатністю 1080p, декодуванням 4K і підтримкою HDR10. Модель має вбудовану U-подібну підставку, щоб нахиляти пристрій до 210° для проектування зображень на стіну або стелю. Є також два вбудовані динаміки потужністю 3 Вт.

Пристрій забезпечує проекційне відношення 1,1:1 з максимальним рекомендованим розміром зображення 100 дюймів (~254 см). Піковий рівень яскравості становить 400 ANSI-люмен, а контрастність — 1000:1.

Крім того, зображення можна поліпшити за допомогою таких інструментів, як автоматичне фокусування й автоматична корекція трапецеїдальних спотворень. Однак у Lenovo 100M немає таких функцій, як "розумне" виявлення перешкод і вирівнювання екрана.

Проектор Lenovo працює на базі операційної системи Android 12. Для підключення передбачені технології Wi-Fi 6.0 і Bluetooth 5.0, а також порти HDMI, USB і аудіороз'єм 3,5 мм. Габарити проектора становлять 191 x 144 x 126 мм (~7,5 x 5,7 x 5,0 дюймів), вага близько 0,8 кг (~1,8 фунта), до комплекту постачання входять кабель живлення та адаптер для США, Великої Британії або країн Євросоюзу.

Тепер Lenovo 100M можна купити онлайн за $187,99/£147,77/€139,99. Товар доставляється з Китаю в США і Велику Британію, а також з Чехії в інші європейські країни, а потім продається через сторонні магазини. Потенційним покупцям слід враховувати, що продавці пропонують обмежену гарантію терміном на один рік.

Огляд проектора Lenovo 100M

Раніше писали, який проєктор кращий для дому: лазерний чи світлодіодний. Вони можуть замінити великий телевізор, але є кілька особливостей.

Раніше розкрили найбільшу помилку під час використання проекторів удома. Багато хто намагається використовувати замість спеціального екрана звичайну стіну, але при цьому фактично викидає гроші на вітер.