Дешевый проектор Lenovo 100M появился в продаже: как работает и сколько стоит (видео)

Китайский производитель Lenovo выпустил недорогой компактный проектор Xiaoxin 100M в продажу по всему миру.

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Об этом стало известно порталу Notebook Сheck.

Lenovo 100M — это LCD-проектор с разрешением 1080p, декодированием 4K и поддержкой HDR10. Модель имеет встроенную U-образную подставку, чтобы наклонять устройство до 210° для проецирования изображений на стену или потолок. Есть также два встроенных динамика мощностью 3 Вт.

Устройство обеспечивает проекционное отношение 1,1:1 с максимальным рекомендуемым размером изображения 100 дюймов (~254 см). Пиковый уровень яркости составляет 400 ANSI-люмен, а контрастность — 1000:1.

Кроме того, изображение можно улучшить с помощью таких инструментов, как автоматическая фокусировка и автоматическая коррекция трапецеидальных искажений. Однако у Lenovo 100M нет таких функций, как "умное" обнаружение препятствий и выравнивание экрана.

Проектор Lenovo работает на базе операционной системы Android 12. Для подключения предусмотрены технологии Wi-Fi 6.0 и Bluetooth 5.0, а также порты HDMI, USB и аудиоразъем 3,5 мм. Габариты проектора составляют 191 x 144 x 126 мм (~7,5 x 5,7 x 5,0 дюймов), вес около 0,8 кг (~1,8 фунта), в комплект поставки входят кабель питания и адаптер для США, Великобритании или стран Евросоюза.

Теперь Lenovo 100M можно купить онлайн за $187,99/£147,77/€139,99. Товар доставляется из Китая в США и Великобританию, а также из Чехии в другие европейские страны, а потом продается через сторонние магазины. Потенциальным покупателям следует учитывать, что продавцы предлагают ограниченную гарантию сроком на один год.

Обзор проектора Lenovo 100M

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