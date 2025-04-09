Телевізор не потрібен: новий "доступний" 4K-проектор перетворить будинок на кінотеатр (фото)

Китайська компанія JMGO анонсувала на виставці CES 2025 новий проектор із трьома лазерами N1S 4K, який став найдосконалішим проектором у світі.

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Характеристики проєктора розкрив портал New Atlas. У виданні зазначили, що всі моделі лінійки N1 4K досі коштували набагато більше за тисячу доларів, однак N1S 4K на сьогодні коштує 999 доларів за рекомендованої роздрібної ціни 1299 доларів.

Новий проектор JMGO важить 2 кг і описується як портативний, проте користувачам потрібно подбати про наявність найближчої розетки, оскільки у нього немає вбудованого акумулятора.

Проектор JMGO N1S 4K Фото: JMGO

N1S 4K отримав потрійне лазерне джерело світла Microstructure Adaptive Laser Control (MALC 2.0), що забезпечує 1 100 люменів яскравості за ISO. За словами виробника, Рівномірність яскравості заявлена на рівні 95 %, а лазерні плями зменшені на 97 %. Проте автори вважають, що найкраще проектор працюватиме в затінених кімнатах.

Проектор охоплює 110% колірної гами BT.2020 і може похизуватися динамічною контрастністю 1 мільйон:1, точністю Delta E <1, підтримкою контенту HDR10 і 4K UHD-візуалізацією до 180 дюймів за діагоналлю.

Проектор JMGO N1S 4K Фото: JMGO

Серед корисних функцій — автофокусування, автоматична корекція трапецеїдальних спотворень, інтелектуальне вирівнювання екрана, масштабування без втрат, адаптивна яскравість та інтелектуальний захист очей.

"Протягом багатьох років споживачі стикалися з компромісами між ціною, продуктивністю і портативністю на ринку проекторів. З N1S 4K ми зруйнували ці обмеження. Це заява про те, що передові технології мають бути доступні кожному домогосподарству": заявив генеральний директор компанії Форрест Лі.

Нагадаємо, раніше китайський виробник Lenovo випустив недорогий компактний проектор Xiaoxin 100M.

Також повідомлялося, що на виставці MWC 2025 представили інноваційний надкомпактний проєктор Aurzen Zip.